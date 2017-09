Trapero ordena a los Mossos desalojar los colegios electorales y precintarlos

Los Mossos d'Esquadra tendrán que desalojar los colegios electorales antes de las seis de la mañana de mañana domingo, retirar de ellos cualquier material relacionado con el referéndum soberanista y custodiar los locales para que nadie pueda acceder. Esas son las directrices del mayor del cuerpo, Josep Lluís Trapero, a sus agentes, que ayer empezaron a cumplir con su cometido. En paralelo, vecinos e integrantes de entidades cívicas comenzaron ayer a ocupar los puntos de votación para impedir su clausura.

El Govern prevé que mañana pueda votarse en 2.315 colegios electorales, en los que se habilitarían 6.249 mesas. Para cubrir las previsibles ausencias de los responsables de dichas mesas, a la mayoría de los cuales no les habría llegado la notificación, cuentan con 7.235 voluntarios que asumirán esas tareas. "Si alguien intenta impedir votar en un colegio electoral, los ciudadanos igualmente podrán votar", afirmó ayer el vicepresidente Oriol Junqueras al presentar, en un centro de prensa privado que cobra el acceso a los periodistas, el operativo de la consulta. En el mismo acto, en que por primera vez pudieron verse las urnas, Junqueras mostró su convicción "de que los resultados tendrán toda la validez que les corresponde".

Frente a esa pretensión del Ejecutivo de Puigdemont, los Mossos tendrán que dar cumplimiento a la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que les ordena cerrar los colegios electorales. Los agentes de la policía catalana comenzaron ayer a visitar los lugares designados como centros de votación. Deben comunicar a las personas que se encuentren en el interior del local que tienen que abandonarlo antes de las 6.00 horas de mañana, con la única excepción de las que estén prestando algún tipo de servicio público. Tras desalojar el colegio y, una vez intervenido el material electoral, los Mossos procederán a cerrar el edificio. Las directrices del mayor del cuerpo, vigentes hasta las nueve de la noche de mañana, establecen que deberá imperar la "contención y mediación" para contribuir a facilitar "el mantenimiento de la paz social y la convivencia". El uso de la fuerza policial en caso de "desobediencia pasiva" quedará restringido al "acompañamiento" de las personas hasta el exterior de los locales, sin usar las porras. En caso de encontrarse con resistencia, los Mossos activarían más recursos de seguridad ciudadana, en función del número de personas concentradas, el estado de la situación y la presencia o no de responsables en los colegios con los que se pueda o no dialogar. A la vista de ello y, si los efectivos de orden público propios no fueran suficientes, se valoraría la activación de recursos de otros cuerpos, como Policía Nacional y Guardia Civil, tal como prevé la orden del TSJC.

Sardanas y ganchillo

Centenares de vecinos de toda Cataluña comenzaron ayer a ocupar escuelas, centros cívicos y demás sedes de votación y desarrollar actividades en un intento de que permanezcan abiertos. Bailes de sardana, clases de ganchillo, concursos de flanes, "chocolatadas", observación de estrellas y del amanecer, cuentacuentos, talleres, partidos de fútbol y fiestas del pijama son algunas de las actividades programadas para pasar el fin de semana.