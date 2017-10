Críticas de artistas a la actuación policial

Personalidades del ámbito cultural como la autora de Harry Potter, el cantante del grupo musical Franz Ferdinand, un actor de la serie 'Juego de Tronos' y el creador de la serie 'The Wire' han criticado este domingo en las redes sociales la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil durante la jornada del referéndum independentista de este domingo.



El cantante de Franz Ferdinand, Alex Kapranos, ha afirmado: "Entiendo que la situación en Cataluña es compleja, pero no estoy convencido de que la solución sea policía antidisturbios", en un apunte en Twitter recogido por Europa Press.





I understand that the Catalonia situation is complex, but I'm not convinced the solution is riot police. — alex kapranos (@alkapranos) 1 de octubre de 2017

#CatalanReferendum Seems to me that Spain just gave the Catalan independence movement all the credibility it could hope for. — David Simon (@AoDespair) 1 de octubre de 2017

Monumental stupidity by the Spanish ´authorities´. Game over! https://t.co/bv4PwGXLhS — liam cunningham (@liamcunningham1) 1 de octubre de 2017

El guionista y productor de la serieDavid Simon ha dicho que le parece que "España acaba de dar al movimiento catalán independentista toda la credibilidad que podría haber deseado", además de hacerse eco de mensajes de otros 'tuiteros' que muestran violencia de policías contra personas que iban a votar.También ha compartido numerosas imágenes de cargas policiales y recuentos de heridos el actor Liam Cunningham, que interpreta a Davos Seaworth en, que ha asegurado que ha estado observando las fuerzas opresoras del Estado español --con la expresión inglesa 'jack booted thug'--: "Me pregunto si sus familias están orgullosos de ellos", ha dicho en Twitter.En otro apunte, en el que enlaza a un mensaje de la organización anticapitalistaque trata de represión franquista la actuación policial, Cunningham ha afirmado: "Estupidez monumental de las autoridades españolas. ¡Game over!".La escritora británica y autora de la saga 'Harry Potter',, también ha expresado su preocupación por las cargas policiales a través de la misma red social: "Esto es repugnante e injustificable".El también escritor escocésse ha hecho eco de las acciones ciudadanas en colegios electorales para impedir que sean intervenidos y se ha preguntado "dónde narices está la UE".