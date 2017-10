Cuando unos pocos secuestran la voluntad popular y avasallan los derechos de la mayoría se está abriendo el camino hacia el totalitarismo. El referéndum ilegal de Cataluña no debe celebrarse, es contrario a las leyes, carece de garantías democráticas y viola los derechos del resto de los españoles que no fuimos citados para acudir el 1-O a las urnas.

Ésos que pretenden arrastrar a la mayoría de catalanes no independentistas hacia la independencia no deseada por esa otra gran mayoría de españoles a los que nos quieren quitar una porción de Cataluña, que también es nuestra. Y digo nuestra, de nuestro país, de una nación, de España, que es mi país, cuando visito Cataluña no me siento extraño, no tengo que enseñar pasaporte alguno, ni comportarme de forma diferente a otros lugares, pueblos o ciudades de España, me siento como en casa, pero el gran interés político del Gobierno catalán es desligarla del resto de España. Los grupos secesionistas en el Parlament están subvirtiendo las reglas y abusando del poder que las leyes les ha conferido. Los perjudicados no son sólo esa mayoría de catalanes no independentistas a los que se les pretende llevar hacia lo que no quieren, sino también esos millones de españoles a los que nos quieren quitar una porción de territorio de España. Los demócratas catalanes que sienten un mínimo de respeto democrático, al igual que el resto de los ciudadanos del país, no lo podemos consentir. Si algo nos define a los españoles es nuestro común fervor por lo único. Somos seres germinales con una probada tendencia a disponer nuestro amor u odio de manera unidireccional, la consulta es un engaño y una trampa, un referéndum inconstitucional, no se puede poner a votación lo que está prohibido por la Constitución, no puede existir una vía política legítima fuera de la legalidad. Sin desobediencia no hay independencia, y está claro que los independentistas catalanes no respetan la Constitución, ninguna en Europa reconoce ese derecho y la apelación a un supuesto derecho a decidir de Cataluña equivale a situarse al margen de la ley y es contraria a nuestra Constitución. Para avergonzarnos, si tuvieran vergüenza estos secesionistas catalanes que a pocos días del 1 de octubre llamen para el referéndum, acto de desobediencia suspendido por el Tribunal Constitucional.

No es el momento de diálogo alguno, es hora de que el Gobierno de España y toas las instituciones y partidos democráticos actúen con la máxima celeridad y firmeza para garantizar los derechos de todos.