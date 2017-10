La independencia no existe

En la Cataluña actual, la sociedad abierta de Karl Popper tampoco existe. La libertad es la segunda cosa más importante, la primera es buscar la verdad del mundo real. ¿Cuál es el mundo real? ¿Sabe usted la respuesta y está dispuesto a amargarle la vida a los demás, comunicándosela desde su amargura?

Si me preguntan, diría que soy de izquierdas. Pero entre el "sí" y el "no", como entre el cero y el uno, hay infinitos valores. Fíjense: si "esto" es igual a (1/n) y "n" es infinito, "esto" es cero; pero si vamos bajando el valor de "n" hasta que valga uno, entonces es uno y habríamos obtenido infinitos valores para "esto": desde el cero a la unidad. Si ahora trastocamos y adjudicamos a "n" (como en un espejo) los valores que antes habíamos obtenido para "esto", entonces "esto" asciende hasta infinito, donde se podría volver a trastocar por "n". Con este juego, se pretende mostrar que, a parte de la convergencia sobre la unidad, hay divergencias hacia el cero o hacia el infinito; según se trastoquen valores como en una banda de Moebius. Pero no hagan caso, soy de los que piensan que mi idioma es la lengua española: idioma materno con 400 millones de hijos (sólo superado por el chino mandarín con un millardo). Sin embargo, la Universidad de Oviedo (institución en la que antiguamente se hablaba latín como idioma internacional) no solo ha abandonado oficialmente el latín por ser lengua muerta, sino que lucha para que el asturiano sea lengua oficial junto al castellano. ¿Estará muerta la lengua española en toda España, hablando el extremeño, extremeño; el andaluz, andaluz...? Me encuentro confundido sobre lo correcto, cuando se proponen sofismas al modo en que los efectos especiales de una película, cuentan historias de luchas. Si me preguntan si se puede ser nacionalista de izquierdas, diría que los nazis, y otros muchos seguidores del nacionalismo, sí lo creían posible. Pero si me preguntan si hay un ideal ético y moral, diría que existe una progresión hacia la común unión de todos, como un bien para la diversidad en la unidad, y con comunicación posible.

El nacionalismo es una manipulación de las masas por la burguesía nacionalista, para chantajear a la burguesía central. Lo mismo hace el mercenario populismo.

Las entidades bancarias están dispuestas a quedarse sin empleados, sin responsabilidad de trato personal, sin oficinas ni propiedades que arriesgar en la calle, sin territorio local. Hinchan la burbuja del bitcoin o fabrican euros con apunte virtual, tienen datos reales de la vida que les entregamos: ingresos, gastos, hipotecas..., poseen algoritmos para tratar los macrodatos y los partidos políticos les son deudores... ¿Independencia? Si se logra producir mucho con muchos robots y venderlo todo fuera, puede que se ponga a prueba, si la gente está dispuesta a extinguirse por cuenta propia... ¿Referéndum catalán? Distracción del divide y vencerás con cómplices añadidos. El pueblo, aquí y allá, ha sido educado despreciando lo convergente "de la ley a la ley" trastocándolo en divergente. Son prescindibles, figurantes en una película para pocos y privilegiados espectadores. Cuando no haya oficinas bancarias (con aplicaciones en internet) la pela ya no será la pela, será móvil y, habituada a Andorra, no se quedará en Cataluña. Menudo apagón comunicativo y educacional: la sociedad que rompe alevosa y unilateralmente un contrato no es fiable comercialmente, sino incauta, malévola o estúpida. Pero no inteligente.