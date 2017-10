La ley y la violencia

Idear, planificar y preparar delitos ¿es delito? Ejecutarlo, ya sabemos que ¡sí! Normalmente quien se dispone a cometer algún acto fuera de la ley ya se encarga de desarrollarlo a escondidas; pero imagínense que la Policía sabe que allí se está cocinando el delito ¿No acude a prender a quien se predispone a delinquir?

Pues en Cataluña pasa algo que calificaría de irresponsabilidad de muchos, ya que el "camino al delito" y los sujetos que componen la banda están haciéndolo "a cara de perro" fraguando todo y explayándolo delante de Gobierno, tribunales, Fiscalía, Constitucional, jueces y el resto de la sociedad, que atónita observa cómo funcionarios, bomberos, maestros, etcétera -qué decir de los cargos públicos que juraron o prometieron cumplir la Constitución y las leyes o normas que emanan de ella- no es que estén a favor de la trama, es que son individuos que colaboran con ella sin que alguien los ponga en su sitio. En primer lugar, todos esos bomberos desplegando pancartas en favor de los golpistas deben ser expedientados, quitarles el sueldo por estar desarrollando una labor ajena a su cometido. Y si volvieran a repetirlo, despedirlos de inmediato. Lo mismo para los profesores que alientan a sus alumnos o les predisponen a la huelga, los que dicen que sus colegios abrirán y a todos los funcionarios de Cataluña que, cobrando del Estado, de todos nuestros impuestos, estén dedicados a tamaña conspiración.

Lo de los cargos públicos ya clama al cielo, ustedes no pueden desde las mismas administraciones estar dedicados a conspirar contra ellas. ¿Cómo es posible esta pachorra y miedo a aplicar las leyes que entre todos nos dimos? Se escucha, incluso a tertulianos muy coherentes, que hacer cumplir las leyes no es sinónimo de democracia, porque los dictadores también las hacen cumplir. La diferencia sustancial radica en que el dictador se fabrica sus propias normas sin tener en cuenta al pueblo, y en democracia las leyes las desarrollamos, discutimos y aprobamos entre todos los demócratas, o sea los representantes del pueblo, incluido referéndum, la participación de todos los ciudadanos para autocorregirnos con una Constitución; incluido en Cataluña ¡Cosa curiosa! Cataluña pasó de ser la segunda región con más votos a favor de la Constitución a querer proclamar la independencia. Luego, por la otra parte, acuden a lo de que votar es democracia. ¡No, señor! No es democracia sólo votar, todos los dictadores también realizaban referéndum para lavar su cara. ¿Es democracia? La democracia la componen otros factores, uno ineludible, fuera de él es la ley de la jungla: discutir, desarrollar y aprobar marcos de convivencia que respetemos todos. Querer autoproclamarse autosuficiente, y ello le exime de cumplir las leyes, y hacer unas a su medida, es sinónimo de majadería.

Como yo puedo pagarme mis estudios, educación, electricidad, sanidad, etcétera, me niego a pagar impuestos para otros, eso es para el resto de idiotas. Como ven, hay que frenar a este tipo de egoístas insolidarios; si quieren convivir en nuestro país, las normas están claras, predomina un sistema donde quien más gana más paga, para que otros que no puedan tanto se beneficien de un Estado de bienestar hasta ahora envidiado por muchos. Ustedes quieren irse: ¡váyanse a la selva africana o donde les dé la gana! Pero dejen ese trozo de España, no les pertenece, simplemente han tenido la suerte de que su madre les pariera en ese lugar.

Cuando la trama sobrepasa la línea que hay entre los pensamientos, sueños y sentimientos (ya que nadie delinque con el pensamiento) y le vemos que se muestra presto y dispuesto en público a preparar y llevar a cabo la ejecución del acto delictivo, el inicio de todos esos planteamientos y procesos, aunque la tentativa no esté finalizada, pienso que ya está inmerso en un delito flagrante de incitación, apología y participación al delito. Ya que si esperamos a que toda la infraestructura, todos los medios, todas las propagandas y sentimientos moldeables confluyan y se consumen ¡paren ustedes esto! Al menos sin daños colaterales graves.

Por no querer hacer cumplir la ley, por temor a la violencia, tendrán que aplicar la violencia para hacer cumplir la ley.