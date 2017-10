"Los musulmanes no conquistaron Asturias porque poco más que cabras había"

Una historiadora acaba de publicar un ensayo que pretende denunciar "los vacíos, inexactitudes e incluso tergiversaciones" de los manuales oficiales de historia de España. La autora, la profesora de Historia Eugènia de Pagès i Bergès, afirma, por ejemplo que el "mito de Don Pelayo" fue construido "para presentar a España como defensora de la Iglesia católica". Respecto a la Reconquista asegura que en las crónicas de la época se hablaba de "conquistar o ganar, no de reconquistar", y que las crónicas musulmanas justifican que no conquistaran Asturias porque era "poco botín una franja en la que poco más había que unos rebaños de cabras".

Uno de los primeros temas que la autora aborda en el ensayo "No m'ho van ensenyar a l'escola" es el de la denominada "Reconquista", que, según la historiadora, "no fue tal" y para ello recuerda la célebre frase de Ortega y Gasset en "España invertebrada": "Yo no entiendo cómo se puede llamar reconquista a una cosa que dura ocho siglos".

En el mismo contexto histórico, se ocupa de la figura del Cid, palabra que en árabe quiere decir 'señor', que fue "un mercenario que trabajaba para el mejor postor, fuera cristiano o musulmán, pero que a partir del siglo XIX se convirtió en uno de los elementos claves del nacionalismo español, el mismo que creó el mito de Don Pelayo para presentar a España como defensora de la Iglesia católica".