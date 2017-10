Tuya, mía, de nadie

Harto, estoy harto de independentismo, derecho a decidir, referéndum, golpe de estado, utilización de menores, falacias, historia inventada, realidades paralelas. Harto de Cataluña.

Se que muchos pensarán, otro facha que defiende la España, una, grande y libre, otro reaccionario que no entiende que los pueblos tienen derecho a dilucidar si quieren a papá o a mamá. Y pregunto yo, ¿qué pueblos?, ¿Podría Grado, dada su idiosincrasia, su complicado idioma, su carácter mercantilista, incluso su posición geoestratégica, eso si mediante un referéndum pactado, declarar la independencia del centralismo de Oviedo?

Se invoca el Derecho Internacional por unos, el Derecho supranacional y la Constitución, por otros, pero lo cierto es que estamos ante un problema de incalculables consecuencias, movido por la cerrazón de tirios y troyanos.

No hay duda de que las reivindicaciones, casi siempre económicas, del condado catalán, que no país, ni reino ni imperio, son tan antiguas como alcanza la memoria, bien lo sabían Juan II de Aragón o Luis XI de Francia.

No quiero un país con encefalograma plano, con uniformidad a lo chino o norcoreano, pero tampoco quiero un país donde una parte decide por el todo, donde la mitad de una región, autonomía o nación, llámese como cada uno quiera, margina o discrimina a la otra mitad. Aunque a esta última se puede acusar de pasividad, de dejación de sus obligaciones, incluso de cobardía.

Confieso que estoy desconcertado. ¿Cómo es posible que la más rancia derecha autonomista se una a una izquierda republicana y a una extrema izquierda anticapitalista? ¿Por qué los que votaron en contra del Estatuto de autonomía lo invocan ahora para justificar su derecho a un referéndum? ¿Cómo esos mismos que rechazaron el Estatuto, excusan el incumplimiento de la ley por la decisión del Tribunal Constitucional de declarar nulos catorce de sus artículos? Soy incapaz de comprender cómo es posible que haya calado en la sociedad catalana el eslogan de que les asiste el derecho internacional a decidir, si todos los expertos y autoridades han manifestado la improcedencia y por tanto la inequidad, ya que ni es territorio conquistado, salvo que se considere que Ramón Berenguer IV fue derrotado por Petronila de Aragón, ni es una colonia, a no ser que se consideren colonizados por los millones de habitantes del resto del Estado, incluidos sus sucesores que han ido a trabajar a sus fábricas y que fueron el motor de su progreso económico, esos a los que dedican el título poco honorífico de charnego.

Me gusta, me gustaba Barcelona, he admirado sus calles y monumentos, pero hoy me resulta tan extraña, tan contraria a mis sentimientos, tan distinta de mis recuerdos, que la siento lejana, me ha provocado hartazgo. Sólo espero que tras el uno de octubre, se reconduzca la situación y siga pensando como antes de este huracán de noticias desinformadas.