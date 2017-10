Catalunya y el resto de España

Al margen de las leyes, que seguro que ambos gobiernos han incumplido, me llama la atención el nulo interés de la sociedad española por transmitir a los catalanes el deseo de que no se independicen. Salvo los ultras, que se han manifestado hoy sábado en varias ciudades proclamando la "obligación" de seguir en su España Una y todo lo demás. Da la sensación de que este problema provoca tanta pasión en los políticos como desinterés al resto de españoles.

Hace dos o tres años insistían en el PP y en Ciudadanos, y también alguno del PSOE, en que esa decisión correspondía únicamente a todos los españoles. Pero a pesar de que los catalanes seguían a lo suyo, nadie se atrevió a convocar un referéndum en toda España sobre el particular. Sospecho que pensaron que casi todos los convocados a esas hipotéticas urnas se abstendrían de votar, quizás por aquello de, si en el futuro me pasa a mí algo parecido, tampoco me gustaría que me dijeran otros lo que tengo que hacer yo. Y por amor propio y decencia, pues nadie quiere obligar a otro a seguir estando con quien no desea estar.

Ahora el Gobierno, para impedir el referéndum, ha amenazado a diestro y siniestro y colocado miles de guardias civiles y policías en Catalunya para desmoralizar a todo catalán que estuviera pensando en acercarse a votar. Por eso me sorprende que desde las organizaciones políticas y sociales que defienden la democracia y la libertad no se haya comprendido el peligro que significa la actuación del Gobierno de Rajoy, más cuando los independentistas han dicho que les valdría un referéndum pactado que, tendrían muchas más posibilidades de perder. Sin necesidad de apoyar una causa imposible para el resto de España como es la de la independencia de Catalunya, parece mentira que los herederos directos del 15M no hayan tenido la imaginación suficiente para montar una acción democrática que, además, les habría dado un gran protagonismo.

Me refiero a que podrían haber convocado para el mismo día 1 de octubre una gran movilización consistente en colocar en toda España urnas simbólicas, es decir, sin efectos legales, pero para recibir los votos de quien quisiera acercarse a decir si prefiere, aquí y ahora, que siga la Monarquía o cambiar a una República. Es una elección que nos "robaron" los políticos de la Transición, por miedo unos y por interés otros, al incluirla en el paquete de la Constitución, como si no votar a favor fuera preferir el regreso a la dictadura, que recuerdo perfectamente aquella trampa, casi chantaje, que ahora está saltando por los aires.

Tan puestos en internet como están los de Podemos, podrían haber preparado en muy poco tiempo una aplicación en la nube que, accesible en tiempo real desde todas las "mesas electorales", rechace automáticamente los números duplicados, por lo que, teniendo siempre que enseñar el DNI se habría conseguido que al enseñar el documento, y sin necesidad de censo, nadie pudiera votar más de una vez. Sin gastar en publicidad, solo con que hubieran informado en los medios de comunicación de la convocatoria habrían conseguido que millones de españoles nos acercáramos a votar sobre la forma de Estado.

El caso es que, según cuenta la prensa, solo en el pueblo de Sineu, en Mallorca, y en algún lugar de Galicia, han aparecido iniciativas consistentes en sacar urnas a la calle el día 1 de octubre, sin duda más a favor de la democracia y en contra de Rajoy que en apoyo a los independentistas. Los gallegos, en particular, con toda la sorna del mundo, lo que piden es el voto para nombrar a Froilán, ya sabe usted a quien me refiero, rey de Galicia. Pero sobre todo, con una iniciativa de esta clase en todas las comunidades autónomas se habría tenido preocupado al Ministro del Interior, que quizás no habría podido enviar tantos policías a Catalunya a romper urnas a culatazos, es un decir, espero.

Y los catalanes habrían entendido perfectamente que hay quien está dispuesto a sacrificar un día de fiesta para ayudar a mejorar la convivencia.