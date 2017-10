La independencia

Al hilo de lo que está aconteciendo hoy, 1 de octubre, en Cataluña, se me ha ocurrido que en la próxima reunión de mi comunidad de vecinos voy a proponer que se vote el derecho a decidir. A decidir si queremos seguir formando parte de este Consistorio, "que nos roba", que nos exprime a impuestos para dárselos a "los vagos". Decidir no sólo todo lo que atañe directa y exclusivamente a nuestra comunidad (de lo que ya disfrutamos), sino también si nos independizamos para dejar de pagar el IBI, la viñeta o cualquier impuesto que nuestro querido Consistorio tenga a bien imponernos ("porque la pela es la pela"). Pero, eso si, que no se le ocurra dejarnos sin servicios públicos, sin limpieza, sin vigilancia, sin basura. Eso es chantaje, intentar cercenar nuestro derecho a decidir. Y que no se preocupen mis estimados vecinos, seguiremos formando parte de Asturias, patria común de todos los asturianos, podremos seguir disfrutando de todos los beneficios que eso implica, y podremos cantar "Els segadors", (oh perdón, ha sido un lapsus) "Asturias patria querida" con orgullo y emoción.