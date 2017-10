"La violencia alimenta el independentismo", avisan los asturianos afincados en Cataluña

División sobre la celebración del referéndum, pero unanimidad contra las cargas policiales. Los asturianos afincados en Cataluña creen que la intervención del Estado en los colegios electorales fue ayer "innecesaria y desproporcionada" y advierten que "la violencia solo alimentará el independentismo". "Catalanes que antes eran neutrales, ahora ya no lo son. El Gobierno de España ha dado a los independentistas la fotografía que buscaban", aseguran. Los asturianos destacan además que, fuera de la ley o no, los votantes se comportaron pacíficamente y Cataluña demostró "de forma clara" su capacidad a decidir.

La ovetense Leticia Menéndez, residente en Cambrils, fue una de las muchas personas que ayer metieron la papeleta en una urna, pese a la represión policial. Después de horas y horas de espera a la puerta de un colegio por el fallo del sistema informático, Menéndez pudo votar sobre las ocho de la tarde: "Justo después recogieron urnas, porque llegaban los antidisturbios". "Estoy a favor de la libertad y de la democracia. Y lo que veo es una represión brutal y violencia contra gente que está siendo pacífica. Me parece horrible", agrega. Ella por suerte vivió una jornada "sin disturbios". "Llegué a las nueve de la mañana y la gente se mantuvo allí, sin moverse y esperando. Había algún Mosso y agente de la Policía Local, pero todo normal. Hasta las tres de la tarde no pudimos votar", explica.

El físico David Pravos, natural de Las Vegas (Corvera), también está a favor del referéndum y considera que la actuación del Estado fue "desmedida". "Si estuviese empadronado en Cataluña, hubiese votado seguro", dice el corverano, que vive desde febrero de 2015 en Barcelona, donde realiza el doctorado. Pravos acompañó a su novia y a un amigo al instituto Les Corts, en las proximidades del Camp Nou. "Allí todo estuvo muy calmado. Había dos Mossos en la entrada pero no prohibían votar a nadie. Fue como unas elecciones normales, aunque con mucho retraso porque el sistema informático daba error. Estuvimos tres horas esperando", explica. A la pregunta de por qué apoya la consulta catalana, el físico responde: "Cuando millones de personas salen cada año a las calles, hay que escucharles. Yo como español, pido que les escuchemos". David Pravos sostiene que las imágenes de violencia en otros colegios son "escalofriantes" cuando "lo único que quería hacer la gente era votar".

Hasta ayer, Natalia -prefiere no facilitar sus apellidos- no se posicionaba ni a favor de unos ni de otros. "Con mis amigos había llegado al acuerdo de no hablar nada de política", cuenta. Pero después de la carga policial, "si me tengo que posicionar, me voy al lado catalán". Natalia, asturiana y residente en Ripollet, siente ante todo "rabia" por el trato que recibió la gente: "Oye, que están votando. No están haciendo daño a nadie. Déjales y luego haz lo que quieras con las papeletas". Natalia no votó, pero su madre María Teresa Pino, catalana, sí. "La fui a buscar a un colegio de Sardañola, había muchísima gente, pero nada de violencia. Ella sentía que era su momento de reivindicación y allí estuvo cuatro horas esperando para votar".

Y votó. María Teresa Pino, con familia en Asturias, cuenta al otro lado del teléfono cómo sus ojos llegaron a derramar lágrimas: "Tengo 72 años y lo que veo ahora me recuerda a los tiempos de Franco. ¿Tú sabes cómo cargaron contra la gente? Tengo un nudo en el estómago... Estoy super cabreada. Pero los catalanes somos muy tozudos y llegaremos a donde haga falta. Yo sólo quiero que nos respeten, no reniego de España". Pino continúa con su reflexión: "Aquí no somos perfectos, pero desde luego que no nos merecemos esto. Somos un pueblo trabajador, volcamos nuestro dinero en Madrid y luego no dan patadas".

El maliayés Alberto Ordieres, consultor informático en Barcelona, es contrario al referéndum y también a la violencia que ayer protagonizaron la Policía Nacional y la Guardia Civil. "Las cargas policiales son innecesarias y muy perjudiciales para lo que pueda venir ahora: les están dando una excusa para usar la violencia". En Cataluña, dice Ordieres, nadie esperaba esa "demostración de fuerza del Gobierno" porque se trataba de un "movimiento social pacífico". "Es como si aparcas mal el coche y vienen a pegarte. Ponles una multa sin falta de utilizar la violencia. Yo tengo amigos catalanes que me dicen que Rajoy parece un infiltrado del independentismo: todo lo que hace lo favorece", manifiesta.

Para el presidente del centro asturiano de Barcelona, Enrique Delgado "estamos ante un movimiento social muy profundo, en el que esta manera de actuar lo único que fomenta es más distancia y tensión". Delgado cree que "la violencia nunca está justificada" y dice que había otras soluciones. "Con ponerse delante de las puertas de los colegios y no dejar entrar a nadie hubiese sido suficiente. Todo esto va a crear un poso de disconformidad y rechazo mayor". La gijonesa Yasmina Fernández, afincada en Barcelona, asegura que la consulta fue "muy tranquila" en Cornellá y que no siente "ningún tipo de rechazo por no votar". "La carga policial no estuvo bien. Pienso que tendría que haber habido congruencia y proporcionalidad y para mí ha faltado. Con gente que no está agrediendo a nadie no es necesario agredirles a ellos",

Pese a lo ocurrido ayer, Jordi Xiberta, catedrático emérito de Energía de la Universidad de Oviedo, es optimista: "Creo que es posible volver a una perspectiva incluyente, basada en el respeto de unos hacia otros. No sólo al respeto: hay que llegar al afecto inclusivo". Xiberta vivió en Barcelona desde su nacimiento,en 1945, hasta 1969, año en el que vino a Asturias. "De esos 24 años guardo el recuerdo de una convivencia presidida por la igualdad y el respeto, fueras o no catalán. Para quienes no entendían el catalán se hablaba castellano ¿Qué ha pasado entonces? Se impuso el uso del catalán en la enseñanza, y otras prácticas nocivas para la convivencia".