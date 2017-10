Si hemos sido, y han sido muchos los que han manifestado, con la bandera constitucional española, su defensa de la unidad de España, y no han sido insultados, ni sus casas objeto de pintadas, ¿acaso el párroco de Lugones tiene menos derecho que el resto de los españoles? Cualquier persona de bien y de orden diría que tiene los mismos derechos que el resto. Sólo aquellos que detestan el bien para los demás (para ellos sí lo exigen), y que buscan el desorden como forma de vida, pueden ser capaces de tan cobarde acción.

No puede caber duda alguna a los feligreses y vecinos de Lugones que quien ha profanado la casa de Dios en la figura de su ministro aquí en la tierra, es o son los mismos que lo hicieron contra la capilla del Buen Suceso, en El Carbayu. Pero si aquella fue una ofensa para todo un pueblo, la realizada el primero de octubre, en la parroquia de San Félix, era más que una ofensa: Fue la búsqueda del desprestigio hacia un sacerdote que lo único que ha hecho de "malo" es el cuidar material y espiritualmente a todos aquellos que llamamos a su puerta.

Un párroco joven, pero que viene del mundo laico, que sabe y conoce por esa razón, la debilidad humana. Que no puede dividirse en dos, y sólo poder pensar como religioso, obviando lo puramente humano, que él ha experimentado previamente a su condición de sacerdote. Por eso, han pretendido difamarlo: ¡por su condición de persona!, y así despojarlo, de lo que nunca -ni él- se puede despojar: De ser un ministro de Dios, y por tanto, que lo que ate en la tierra será atado en el Cielo. De ser quien cargue con nuestras miserias y nos limpie de todo aquello que nos aparta de nuestra fe, y de nuestra salvación.

Pero es, igualmente, el mejor amigo que cualquiera puede tener en Lugones. A él acuden los que sufren, los que pasan hambre y necesidades económicas; soledades y sufrimientos humanos que no son atendidos por ninguna institución, sean de la condición social que sean, de la raza que sean, o de la religión que profesen. A él se puede ir, porque "siempre está" cuando otros huyen.

Lo ocurrido no es, ni por asomo, la opinión de los vecinos. Es la consecuencia, de una sociedad que sólo aspira al "ahora yo, después yo y siempre yo". A imponer sus opiniones al grito de democracia; y a terminar, si les dejamos, con toda la herencia que hemos recibidos de nuestros padres y abuelos, que tan bien son recordados, cada año, y todos los días, por aquel que querían "crucificar", D. Joaquín.

Justo Roldán, Oviedo

Los quedabién son nulos para la sociedad

Cuando se deja en manos de cualquiera la gestión de algo, cualquier cosa puede pasar. Nada debiera asustarnos, no es tarde para que personas responsables las coloquemos al frente y echar a sujetos incapaces de dar una imagen de coherencia y personalidad.

Las leyes las hacemos entre todos para que los mandatarios en conjunción con tribunales, jueces y fiscalías las exijan cumplir.

Lo que vemos en España, ahora, es un Gobierno inhábil, incapaz de gestionar un conflicto tan grave de separatismo, una oposición que incapaz de organizarse a sí mismos, le regalan el gobierno al más dudoso del lugar. Los otros (Podemos y sus confluencias) parecen un amagüestu de alumnos repartiéndose cargos y grupos por aquí y por allá, sin saber muy bien qué lugar ocupar en esta sociedad. Ilusionaron de la misma forma que defraudaron, sus ambigüedades son imposibles de soportar. Sólo escuchar a la Colau, Iglesias y compañeros de jolgorio, diciendo lo mismo y lo contrario, estando y queriendo irse, dando y queriendo quitar; unidos a una amalgama de mareas y compromisos con animalistas, ecologistas, separatistas, radicales, verdes, naranjas y colorados; con lo cual, de éstos, no sacaremos nada que solucione los problemas. Los problemas cuando surgen, tienes tres opciones: 1) Ponerte al frente y cogerlos por los cuernos. 2) Que sean otros los que los solucionen. 3) Embarrarlos aún más, queriendo mantenerse de perfil cómo hacen los de Podemos y sus pandillas de pardillos, tratando de quedar bien con todos -unos quedabién- que no satisfacen a ninguna de las partes. En política, y cuando se tienen responsabilidades, las ambigüedades y ponerse del lado sólo demuestran incapacidad y cobardía.

Si algo consigue este conflicto catalán es que refuerza al toro (separatistas) y al torero (Rajoy) y hace pequeños a los subalternos (PSOE y Ciudadanos) por no ser capaces de acompañar al torero delante del toro. Están en segunda línea de apoyo, sin arriesgar nada, por si algo les beneficia de cara a los comicios de aquí y de allá. Luego nos quedan la inutilidad de los muletillas (Podemos y todas las confluencias) de cara al espectáculo, que quieren jugar a toreros desde los bastidores, cuando la urgente realidad dice que debieran arriesgar en el ruedo y no parapetarse detrás del toro y torero.

Por tal motivo, si muchos, entre los que me encuentro, estaban dispuestos apoyar una alternativa al PP, con una moción de censura donde los partidos de la oposición se pusieran de acuerdo; ahora ¡no! No quiero formar parte de una cuadrilla de "yo nun fui" de aficionados, ambiguos y que quieren estar en misa y repicando; cómo queriendo poner de acuerdo a la policía con el ladrón para que cuando robe el banco, sean benevolentes con él, le dejen una vía de escape y, de paso, media fárdela de billetes.

Señores de Podemos, cuando una sociedad, dispuesta a saltarse las normas básicas de convivencia que nos hemos dado entre todos, insulta a un catalán insigne como Juan Manuel Serrat y vitorea por las calles a Otegi, algo le ocurre. Esa sociedad está manipulada y errada.

Por ello, el PSOE debe disponerse a estar al lado del Gobierno, pedir participar en él, desde dentro, coger responsabilidad, aprender a torear y no ver los toros desde la barrera, que uno no corre peligro, pero torero, jamás será.

José Viñas García, Oviedo

Daño irreparable a España

El daño que el problema catalán ya ha causado a España es enorme. Hacía mucho tiempo que nuestro país no era portada de todos los periódicos del mundo, ni siquiera cuando los indignados del 15M llenaban la Puerta del Sol lo fue. Tenemos que remontarnos al 23 de febrero de 1981 para volver a ver a España como titular de primera página en todos los noticiarios. Los independentistas han trazado y planificado muy bien su hoja de ruta y lo han hecho desde hace mucho tiempo. Primero adoctrinaron a la gente en las escuelas y con los medios de comunicación y fundaciones a su servicio y ahora los han echado a la calle para enfrentarse al Gobierno de España, a la ley, a la Constitución, a los tribunales y a la Policía y Guardia Civil. No sólo los golpistas catalanes han logrado lo que siempre han anhelado, han ganado la batalla mediática. Las imágenes con las cargas policiales acompañan a los artículos periodísticos en toda Europa, donde se argumenta que ciudadanos pacíficos que sólo querían votar fueron agredidos con violencia por la policía española ¿Alguien duda ya que meterán a Cataluña en la UE y encima pondrán firmes a España, ahora la mala de la película?

Cuando, desde hace mucho tiempo, algunos, pocos, todo hay que decirlo, advertíamos de que esto podía pasar, de que nuestros políticos estaban alimentando un monstruo, se nos tachó de catastrofistas, pero teníamos razón, teníamos toda la razón. También nos dijeron de todo cuando hace algunos meses manifestábamos que había que parar a los golpistas con contundencia, aplicando el artículo 155 de la Constitución y deteniendo a los cabecillas bajo delito de sedición. Algunos prefirieron aliarse objetivamente con los secesionistas, otros prefirieron mirar hacia otro lado y el Gobierno de España prefirió continuar con la estrategia de seguir a remolque de los acontecimientos. Recordar ahora las palabras de Rajoy y de Sáenz de Santamaría: "actuaremos de forma proporcionada y a su debido tiempo", "qué estén tranquilos los españoles" suena a sarcasmo y a despropósito. Las imágenes de Puigdemont, Junqueras, Forcadell y compañía esposados y detenidos por la Guardia Civil hubieran tenido un impacto mediático mucho menos perjudicial que las que hoy abren las portadas en los periódicos del mundo y, lo mas importante, era lo que se tenía que haber hecho para revertir la situación.

El cinismo, las mentiras y la hipocresía de los independentistas catalanes ya los conocemos bien los españoles, los llevamos viendo y padeciendo desde hace mucho tiempo, aunque ahora el mundo tenga otra opinión merced a los desastrosos políticos que nos gobiernan. Hoy los españoles somos los malos y los catalanes las víctimas. Los golpistas y Rajoy han logrado que todos visualicen España al revés.

Es en las circunstancias históricas excepcionales cuando queda diáfana la verdadera condición y la verdadera competencia de los dirigentes políticos, no necesito argumentar nada al respecto porque los españoles finalmente se han caído del guindo y han descubierto lo inútiles y peligrosos que son todos los que nos han traído hasta aquí. La pasada madrugada los golpistas catalanes, que siguen campando a sus anchas, daban los resultados que les pareció de esa pantomima de referéndum que según Rajoy no ha existido, al tiempo que nos dijeron muy claro, por si alguien no contaba con ello, que los llevarán al Parlament para declarar la independencia.

Nuestros políticos nos han engañado y siguen con sus tradicionales bobadas y lamiéndoles las zapatillas a los golpistas mientras España se va a la mierda.

J. J. J. Suárez González, Gijón