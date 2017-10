De Lorenzo: "He visto cómo a los agentes se les llamaba 'hijos de puta' a la cara"

Esta información ha sido elaborada por: A. M. SERRANO (Luarca), J. VIVAS (Mieres), M. NOVAL (Pola de Siero), E. PELÁEZ ( Langreo) y P. ÁLVAREZ (Oviedo)

La Policía Nacional convirtió ayer sus celebraciones patronales en diversos puntos de Asturias en actos de homenaje y apoyo a los miembros de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado que estos días prestan servicio en Cataluña con motivo del referéndum secesionista. "La imagen que se ha transmitido no se corresponde con la realidad. He visto cómo a los agentes se les tiraban vallas, piedras, se les escupía, se les llamaba 'hijos de puta' a la cara, se les tiraban sillas, empujones...", subrayó el delegado del Gobierno en Asturias, Gabino de Lorenzo, minutos antes del inicio de la celebración de los Santos Ángeles Custodios en el Auditorio Príncipe Felipe, de Oviedo. "No he visto ningún exceso, como no sea apartar, y eso no se puede hacer con esa dulzura que pretenden", agregó De Lorenzo.

Ya en la ceremonia, Ignacio José Díaz Salazar, jefe superior de la Policía de Asturias, aludió a la "zozobra" que vive el país y manifestó "nuestro apoyo" al trabajo que sus compañeros están desarrollando para "velar por la unidad y la integridad del territorio nacional". El público que abarrotaba la sala de cámara del Auditorio prorrumpió en una larga ovación. Al final de su intervención, Díaz Salazar invitó a los presentes a secundar "ahora más que nunca, y sin ningún complejo", su grito de "Viva España".

A continuación, se ofrece una reseña de los diversos actos festivos de la Policía en la región.

El jefe de la comisaría de la Policía Nacional de Mieres, Ignacio Ramón González-Cachón, defendió la labor desempeñada por los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña, a los que llamó "hermanos" y destacó su "sacrificio, buen hacer y profesionalidad, por lo que cierro filas con ellos". González-Cachón recalcó que el cuerpo policía "depende de jueces, tribunales y el ministerio fiscal, sea cual sea el gobierno, por lo que no hemos cometido ningún delito, que quede claro". Argumentó, asimismo, que "para ser policía nacional hay que superar varios filtros, como asumir los valores constitucionales como propios; yo me crié y vivo en democracia, y juré proteger la democracia".

Honorino Laviana, jefe de la Comisaría de la Policía Nacional de Langreo-San Martín del Rey Aurelio, envió "un abrazo solidario a los compañeros de la Policía Nacional y la Guardia Civil que han sido enviados al nordeste de España". "Por mucho que algunos se empeñen en desacreditar y poner objeciones a su labor, sabemos que un sector mayoritario de la población aprueba su actuación", señaló Laviana, quien enfatizó el "absoluto respeto a las leyes emanadas de nuestro Parlamento, siempre susceptibles de ser reformadas, en constante transformación y a las que estamos sujetos y debemos ser fieles".

El jefe de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Pola de Siero, Miguel Ángel Marcos, manifestó su "total apoyo y solidaridad" con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que "en una situación difícil y complicada, y ante la pasividad e inoperancia de otras fuerzas de seguridad autonómicas y, en algunos casos, ante su oposición activa al cumplimiento de resoluciones judiciales, están defendiendo en Cataluña el orden constitucional y el Estado de Derecho". Cerró su discurso con un "¡Viva España!".

El jefe de la comisaría de Luarca, Abel Alberto Núñez, destacó su respaldo a la acción de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que prestan servicio "en circunstancias y acontecimientos seriamente preocupantes, defendiendo los derechos y libertades de todos los españoles".