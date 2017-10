Pintadas contra el cura de Lugones, exguardia civil, por colgar la bandera

Hubo a quien no le gustó que el párroco de Lugones (Siero), Joaquín Serrano, colgara una bandera española en un balcón de la iglesia y otra en el de su casa. El domingo, la del templo, de más fácil acceso, apareció rota, después de que los vándalos escalaran hasta ella y la dejaran hecha jirones. Para justificar su incivismo, pintaron en la fachada: "Fuera de Llugones, cura facha, fuera de LGNS".

Las muestras de apoyo al sacerdote, que en el pasado fue Guardia Civil, no se hicieron esperar. El párroco, exguardia civil, achaca el ataque a la bandera a "sectores intolerantes de la sociedad" y no oculta su sorpresa porque se ataca a "la misma bandera que ondea en los ayuntamientos, en la ONU o que llevan los medallistas". Así que cree que en España "estamos llegando al absurdo", pues en otros países "nadie tiene problemas con su bandera" y la lucen orgullosos, mientras que aquí "te califican de facha y no te hacen daño a ti, sino a la comunidad".

Joaquín Serrano contó lo ocurrido en el perfil de la parroquia de San Félix de Lugones en Facebook, acompañando con este mensaje que acompaña a las fotos de la pintada: "Éstas son las consecuencias de sentirnos españoles y poner en el balcón nuestra bandera (constitucional)".

Lo define como "ultraje cobarde a la enseña y el insulto de los ignorantes y verdaderos fascistas". Reflexiona que "seguro que si hubiese sido cualquier otra bandera sería más democrático y mejor acogido".