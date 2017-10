Un conductor asturiano estuvo más de tres horas parado en Vic por la huelga

La huelga general de Cataluña atrapó ayer a asturianos en la carretera. Es el caso de Carlos Velasco, que había salido de Tosa de Mar a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde aún no había llegado a Lleida. "Sufrimos dos cortes: uno en Manresa y otro en Vic. Aquí estuvimos parados tres horas y media. Había un montón de tractores con banderas independentistas y los bomberos con las sirenas", relata Velasco, que vive en Grado y realizó una escapada a Cataluña el jueves pasado. "Lo tenía programado desde febrero y decidimos no cambiarlo. El sábado estuvimos por Barcelona y no tuvimos ningún problema", explica. Eso sí, ayer el viaje de vuelta a casa fue interminable.