Recuperar España

¿Qué más se puede decir sobre lo vivido en Cataluña? Todos, desde nuestra propia perspectiva, lo hemos analizado, sacado conclusiones y apuntado con el dedo a los culpables. Yo, desde estas humildes líneas, pretendo ir un paso más allá, porque lamentar lo ocurrido es lamerse las heridas y eso no lleva a ninguna solución. Creo que el concepto de nación de España, tal como la hemos conocido en estos últimos 40 años, murió ayer. "Entre todos la mataron y ella sola se murió", que reza el refrán. Creo que la forma de hacer política en España debe de dar un giro de 180º. Necesitamos políticos con otras miras más amplias, con otros intereses menos partidistas. Políticos a los que no les duelan las cervicales de tanto mirarse el ombligo, ni las lumbares del peso de sus bolsillos. Políticos que no manipulen ni mientan. España es un gran país porque los españoles lo hemos hecho así, e incluso a pesar de nosotros mismos, que con una mano lo levantamos y con la otra nos empeñamos en destruirlo. España debe evolucionar. Cataluña ha abierto la brecha. El modelo autonómico debe evolucionar si queremos reparar esa brecha y evitar que se abran otras. España puede y debe seguir siendo una, grande, libre y unida. Ninguno de los adjetivos anteriores es antagónico de los otros. Pero es necesario revisar el modelo autonómico para que evolucione siguiendo la evolución de la sociedad. No hay que temer ese cambio. A lo largo de la historia, España ha dado muestras de estar sobradamente capacitada para enfrentar los cambios. Pero necesitamos políticos que sepan encarar esos cambios. Y lamentablemente, no veo en ninguno de los actuales ese carisma e inteligencia necesarios. Por eso hemos llegado a esta situación. No se puede comenzar un cambio unilateralmente, imponiendo actos ilegales y haciendo chantaje. Pero tampoco se puede cerrar los ojos a lo que pide una parte de la sociedad y luego querer resolverlo a palos. Si tus hijos crecen y ya no quieren dormir todos juntos en la misma habitación y piden tener su propio espacio, ¿cuál es la mejor solución para que todos continúen viviendo en casa? ¿Trancar la puerta para retenerlos en contra de su voluntad y minando la relación de todos los miembros de la familia? No. Lo que habrá que hacer son obras en casa. Yo no sé cómo se pueden hacer esas obras sin tirar paredes maestras. Pero veo que tampoco lo sabe ninguno de los políticos que tenemos. Ha llegado la hora de hacer política con mayúsculas. Recuperemos España.

María Isabel Sánchez, Gijón