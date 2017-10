Palpable es que no hay ficción que no acabe siendo superada por alguna realidad inadvertida. Los universitarios catalanes, siempre prestos a participar en cualquier sarao, se tomaron su trágica "Semana Estelada", con visos de acabar extendiendo la golfería a semanas posteriores. Hace unos días echaron por televisión un reportaje donde se pulsaba el ambiente en una facultad catalana enclavada en un edificio histórico. En su transcurso, era entrevistada una cándida estudiante, divina de la muerte, con esa expresión de felicidad que te queda cuando consigues ligar con Mario Casas. La muchacha se decantaba por el voto afirmativo, como no podía ser de otro modo una vez silenciada la discrepancia, porque su anhelado deseo (inoculado en neurona tras su paso cautivo por el régimen educativo catalán) era construir una rompedora república, feminista, ecologista y solidaria. Pero lo más chupiguay del audiovisual aparecía en el fondo de la imagen. Una pareja, tal vez sentimental, emulando a Puigdemont, se columpiaba en una hamaca sujeta a dos egregias y desamparadas columnas. Entonces dudé, ¿será una escena de "Ocho apellidos catalanes"?, porque yo con los vascos ya quedé fartuco. Como para marcar a estos rufianes un examen de Geometría Diferencial... De consumarse la insurrección, la política populista, intemporal caballo de Atila, le enseñaría a esta chica el significado oculto de ciertas palabras: manipulación, superchería, traición; en resumen, frustración. Para ilustrar la perversión de la juventud movilizada el 1-O nada mejor que esta letra de "U2": "Plantas una semilla demoniaca / recogerás una flor de fuego / los vemos quemando cruces / mira las llamas, más y más altas".

Roberto García García, Avilés