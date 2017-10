El Govern catalán debate su hoja de ruta entre las presiones de sus socios

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha asegurado este domingo que ve al Govern "preparado para negociar con el Gobierno y hacer efectivo" el resultado del referéndum.



"Estamos absolutamente seguros y hemos entendido que la mayoría de los catalanes quiere que este país sea un estado independiente. Estamos preparados para hablar, negociar, mediar con el Gobierno español para hacerlo efectivo", ha dicho en una entrevista a la BBC recogida por Europa Press.



Pascal es la líder del partido al que pertenece el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que el martes ha pedido comparecer ante el Parlament para abordar los resultados de la consulta celebrada el 1-O y sus efectos.



Desde el Govern no se ha concretado que el martes se vaya a cumplir con la hoja de ruta trazada por el Ejecutivo catalán: declarar la independencia en el Parlament y aplicar desde entonces la ley de transitoriedad jurídica que es la que dota a Cataluña de un marco legal transitorio hasta las elecciones constituyentes.





El secretariat Nacional de l' @assemblea ho té clar: #10ODeclaració ?? Hi serem! pic.twitter.com/ksGniUvGRb

No hi ha declaració retòrica possible davant els 2M d vots defensats amb el cos l'1oct. Seria legitimar la violència policial, rendir-nos.