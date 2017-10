El PP tiene listo un "cúmulo" de medidas para parar el "golpe" más allá del art.155

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha subrayado que el Gobierno tiene listo un "cúmulo" de medidas para parar el "golpe" que quieren perpetrar los independentistas catalanes, que no consisten solo -ha asegurado- en "una parte o un artículo de la Constitución".

En declaraciones en el Congreso, Hernando ha criticado a quienes se "empecinan" en defender que la solución es aplicar un artículo de la Carta Magna -en clara alusión al artículo 155- cuando se trata de un problema "más complejo" y necesita tener preparadas medidas "más elaboradas".

"El Gobierno y el Estado de derecho cuentan con todas las herramientas a su alcance para hacer frente a este golpe antidemocrático", ha insistido Hernando, quien ha añadido que dichas herramientas "son suficientes".

Y no se basan, ha insistido, en una parte o un artículo de la Constitución", sino "en todo el marco constitucional" y todo el ordenamiento legal español.

"Entiendo que algunos se hayan empecinado en hacernos creer que alguna parte de la Constitución puede actuar como un bálsamo de fierabrás, pero no es así", ha añadido.

Y ha insistido en que esta crisis requiere medidas que deben aplicarse "de forma conjunta", muchas de la cuales "ya se han puesto en marcha y ya han dado resultado".

Además, ha señalado que cada uno de los poderes del Estado -el Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo- tiene que hacer su parte y actuar de "forma precisa".

Que paren "esta locura"



En cualquier caso, y ante la posibilidad de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, declare la independencia, Hernando le ha vuelto a pedir, tanto a él como al vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, que paren "esta locura".

"Nunca tan pocos han hecho tanto daño a los catalanes", ha lamentado el portavoz popular, para quien "no puede ser" que sigan empeñados en un proyecto que lleva a Cataluña a convertirse en un territorio "aún más pobre e inestable" y "con más problemas cada día", ha dicho Hernando en declaraciones en el Congreso.

El portavoz popular ha acusado además a los independentistas de haber estado mintiendo durante mucho tiempo a los catalanes cuando les aseguraban que no habría fuga de bancos y empresas ante una eventual independencia, porque ya se han ido, o mejor dicho, "les han echado".

Ha insistido por todo ello en pedir a Puigdemont y su gobierno que aprovechen "el poco tiempo que les queda" para cambiar su posición, volver a la Constitución y al Estatut, "abandonar a los radicales" y respetar de nuevo la democracia y las libertades, algo que, ha dicho, no se está haciendo en este momento en Cataluña.

Reclama unidad a los partidos



Por otro lado, y ante las críticas a la gestión del Gobierno, ha insistido en la necesidad de que las fuerzas democráticas constitucionalistas -PSOE y Cs- estén "lo más unidas posible" en este momento.

Y ha pedido a ambos partidos que no intenten aprovechar para el "regate corto" esta situación de "enorme gravedad". Y dentro de la "normalidad de las críticas" se mantenga la unidad con "sentido común".

Ha subrayado así que espera contar con el PSOE y Ciudadanos en todas las propuestas que formule el Gobierno para hacer frente a la "culminación del golpe al Estado", en caso de que se dé.

Por otra parte, Rafael Hernando ha criticado la ausencia de los diputados de ERC y el PdeCat en el Congreso, lo que considera una "falta de respeto" a la soberanía nacional que representan.



Santamaría apela a la "conciencia" de Puigdemont



La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha apelado este martes a la "conciencia" del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de los miembros de su partido, el PDeCAT para no llevar a Cataluña a la "fractura" y la "ruina" con una declaración de independencia.

"Le pido una reflexión. Están a tiempo de reflexionar, de tomar una decisión justa y no hacer lo que ustedes quieren sino lo que necesita el pueblo de Cataluña, reflexión, tranquilidad y sosiego, y no la fractura y la ruina, que es lo que hoy pueden ofrecerle si no vuelven a la legalidad y la democracia. Apelo a su conciencia", ha dicho al senador del PDeCAT, Josep Lluis Cleríes, durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Senado.

A menos de dos horas para que Puigdemont comparezca ante el Pleno del Parlamento catalán, Sáenz de Santamaría ha afirmado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy defienda la unidad y la soberanía del pueblo español y ha recalado que "no cabe mediación entre la ley y la desobediencia ni entre la democracia y la imposición". "Y ustedes hace mucho tiempo que están en la imposición", ha enfatizado.

Previamente, el senador de la antigua Convergencia ha cargado duramente contra la actuación policial en la jornada del 1 de octubre, de la que ha responsabilizado directamente a la vicepresidenta del Gobierno. "La violencia es el último recurso del incompetente, dijo Isaac Asimov", ha espetado a Santamaría.