El referéndum independentista del 1-O | La opinión de los asturianos

El actual ministro del Interior ha declarado en una reciente entrevista que policías y guardias civiles son víctimas del odio inoculado en Cataluña por Puigdemont y todo su equipo de Gobierno. Aunque parece evidente que los desaforados gestos y reacciones que hemos presenciado en Cataluña por una parte importante de catalanes contra Guardia Civil y Policía Nacional son causados por el odio, lo de atribuírselo en exclusiva a Puigdemont no es sostenible. Nuestras Fuerzas de Seguridad han sido víctimas de un odio que lleva decenas de años inoculándose desde las escuelas y desde algunos influyentes medios catalanes, pero con la aquiescencia de los partidos que han gobernado en España, incluyendo, por supuesto, al Partido Popular. Partidos que, cuando para gobernar han necesitado el apoyo de los nacionalistas catalanes, miraban hacia otro lado mientras se incubaba el huevo de la serpiente. Echar ahora la culpa del odio al último que llega, aunque también tenga su parte, no es de justicia. Y precisamente porque ya se sabía que eran víctimas del odio, nuestros guardias y policías deberían haber contado con una mejor previsión y cuidado de lo que imaginábamos todos que pudiera sucederles y que acabó sucediendo. Se tendría que haber evitado las humillaciones de las que fueron objeto, y que además provocaron una nueva manipulación por los maestrillos demagógicos de siempre. Junto al efecto añadido de que se hayan ido creciendo los personajillos que dirigen las turbas que les acosaban y cercaban. Ojalá aprendamos de todo lo sucedido, que hay cosas que no pueden seguir igual.

Miguel Ángel Loma Pérez, Sevilla

Lo veía cualquiera

Con fecha 28/09 afirmaba yo en carta remitida a este medio, que cómo era posible que un cuerpo policial tan bien entrenado como la Guardia Civil, que pudieron encontrar a Ortega Lara secuestrado en un zulo, no fuera capaz de localizar miles de urnas y afirmaba que el referéndum se celebraría, como así fue, que como el Gobierno podía ser tan ingenuo de encomendar el desmantelamiento de los colegios electorales a quienes los organizaban y que la no utilización del art.155 seguramente se haría para evitar altercados en la calle que de todas formas ocurrirían. Todo se produjo como yo intuía y no fue por mi capacidad de adivinación sino porque el sentido común así lo hacía ver a quien quisiera.

El señor Rajoy consiguió que se celebrara el referéndum y que las fotos que circularon por medio mundo no fueran las de la detención de los sediciosos, sino las falsas de la policía aporreando a viejecitas. Con esto políticos del actual Gobierno así nos va, pero lo malo es que los que pudieran venir serán mucho peores.

Antón Corostola, Avilés

Rajoy, lince o prestidigitador



Yo hubiera estado de acuerdo en que el mismo día 7 de octubre, estos representantes del Govern hubieran sido detenidos de inmediato, por su desafío al Estado y la Constitución, y encarcelados. Como yo, muchísimos españoles. Pero Rajoy, que ve un poco más allá, decidió que no. Él sabía que una decisión tan justa y proporcional al daño causado serviría para que en ese primer momento, mucha prensa, televisión, judicatura, partidos de la oposición, Iglesia catalana, parte de la UE, casi toda Cataluña, y un largo etc. de oportunistas y "damnificados", se le tiraran a la yugular. Y decidió que "haría lo que tenía que hacer", pero con el respaldo de todos (puede que hasta del propio Puigdemont, que quizás se vea obligado a enfrentarse a la CUP, Ómnium Cultural y ANC, verdaderos instigadores del golpe).

Rajoy ha conseguido que "marcando los tiempos" (los suyos) se hayan puesto de su parte por razón u obligación, y por este orden, los fiscales, los jueces, los policías, el Rey, la prensa internacional, la UE, EE UU Bruselas, el Vaticano, el empresariado catalán, toda la sociedad civil y la oposición (excepto Podemos, ERC y la CUP). Es decir, lo que el primer día hubiera sido un acto improvisado, dictatorial e incluso, franquista, se ha convertido por arte de magia de Mariano, en una demanda nacional.

Pase lo que pase con la declaración de independencia, está claro lo que va a hacer Rajoy. En el peor de los casos, aplicación del 155, del 116 e incluso, el artículo 8 de la Constitución. La Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil, los GEO, los GOES, Grupos Operativos Especiales de Seguridad, así como los militares y los Grupos de Acción Rápida (GAR) o UAR (Unidad de Acción Rural), ya están en Barcelona.

En el mejor de los casos, renuncia a toda pretensión rupturista, asunción de responsabilidades penales. Palio para Rajoy (a pesar de Aznar). El "truco final" sería modificación de la Constitución con todas las cartas en la mano, con todos los poderes, o rendidos o aliados, y otros 40 años de paz garantizados. Amén.

Pensaba ir al cine a ver "Blade Runner", pero esto es mucho mejor. ¡Viva España!

Rufino Costales Llamas, Oviedo

Alfonso Guerra y la docente



La proliferación de opiniones personales, pero de divulgación inmediata en tiempos de crisis, está modificando los argumentarios que utilizan escritores y escribientes, que se diferencian de los oradores en un detalle al que me referiré después. Bienvenida sea la globalización de la palabra, pues democratizar los medios de comunicación es el signo de los tiempos, aunque la cantidad siempre diluya la calidad, al menos al principio.

En los foros de debate por escrito es cada vez más común encontrar firmantes que sienten la necesidad de dejar claro su origen, y a veces también el de sus progenitores. Y lo que aún es menos pertinente, mentar los orígenes de aquellos a quienes critican. Valga de ejemplo la carta titulada "Usted no recuerda pero nosotros no olvidamos" dirigida por una docente catalana, "hija y nieta de andaluces", a Alfonso Guerra, "hijo de militar", de la he recibido cuatro por whatsapp y con la que estoy bastante de acuerdo. Quizás Iceta no ha pedido la apertura de expediente sancionador contra Alfonso Guerra por sus insultantes declaraciones en "Onda Cero", porque comprende que el sevillano, mal perdedor donde los haya, aún se está relamiendo las heridas tras haber sido descabalgado de la única fundación que le queda al PSOE, la "Pablo Iglesias", de la que, según los titulares, no aceptó ni la presidencia de honor. Sánchez sigue con los líos internos.

Volviendo a la docente, y a muchos otros de los que se desmadran cuando se enfrentan al teclado, lo improcedente de tales maneras queda probado, sensu contrario, por el hecho de que si un tertuliano de los de las ondas mencionara los orígenes de quien se está hablando con intención de criticarlo, el resto de colegas irían a degüello, en vivo y en directo, para no sentirse cómplices de un argumento tan rastrero. En cambio nadie, salvo su "otro yo", puede sacar los colores al autor mientras escribe. Y, para terminar de estropear las buenas costumbres, parece que cada día que pasa aumenta el número de quienes en la lectura buscan más el morbo demagógico que la información o la opinión.

Ahora que termino me doy cuenta que tendré que repasar todos mis artículos. Si resulta que no estoy libre de culpa, tampoco debería haber tirado la primera piedra.



Domingo Sanz, Esporles (Baleares)

Con un par



Ya es hora de que todos intentemos dar nuestra opinión sin cortes, sin tapujos, olvidándonos de las palabras bonitas y de las bellas frases para quedar bien en foros y tertulias, empecemos a hablar "con un par". Me estoy refiriendo a todo lo que está sucediendo en España y más en Cataluña, este despropósito que está sucediendo desde hace unos días solo viene a referirnos la clase de políticos que tenemos en nuestro país, como se suele decir "menuda pandilla". ¿Por qué digo esto? Pues es muy sencillo: desde el señor Felipe González, y todos los demás presidentes que hemos tenido, se han bajado los pantalones con los gobernantes de Cataluña, sólo para conseguir apoyos permitiéndoles muchas cosas que otras regiones no tienen, sólo para poder mantenerse más tiempo en el poder, gobernando España.

Así nos sucede lo que nos sucede, aparecen dos personajes, en la vida cotidiana ya de todos nosotros, el señor Puigdemont y el señor Junqueras, que la verdad, si nos fijamos mucho en sus rostros, tienen un punto ya de locura. Yo sería de la opinión de que lo visitase un buen psicólogo y un buen psiquiatra. El señor Junqueras es la viva realidad del personaje de Hodor, en "Juego de tronos", con esto ya os lo aclaro todo, y qué decir tiene ese personajillo pequeño con esos ojos, entre la locura y el egocentrismo del ser humano. Ya hace años apareció un ser semejante, llevaba un pequeño bigote, pero en el flequillo y en su interior son totalmente iguales.

Señores políticos de España: estos dos chacales, por llamarlos de alguna forma, ya se han pasado de la raya y se han salido de la ley. Pongamos por ejemplo un conductor bebido, primero se le detiene, por ir fuera de la ley, segundo se le encarcela para evitar el daño físico a otras personas y por último se le juzga por todos esos delitos. Estos dos, y algunos más, ya tenían que estar recluidos. Dejad atrás vuestro intereses de partidos, o personales, hoy España necesita sentirse orgullosa de lo que es, una bellísima nación llena de gentes dispares, que pasaron muchas calamidades y penurias y se unieron olvidando lo que eran " los rojos y los azules", para mirar hacia un futuro juntos y en paz. La unidad y la paz en España es mucho más importante que ningún partido político.



Aladino Fuertes Valdés, La Felguera

Un cuento sin desenlace



Hace mucho, mucho tiempo, había un reino no muy lejano, llamado "El País de Nunca Jamás" ("Neverland"), gobernado por un grupo de animales que se habían escapado de una granja cercana y que corrían sin rumbo y sin saber cómo volver a ser un pueblo fuerte y compacto, como lo habían sido durante siglos; un pueblo trabajador e inteligente, capaz de los mayores sacrificios y de los mayores deseos de mejora, pero que no conseguían volver a brillar como antes.

Los animales más "sesudos" y más listos de la zona pusieron sus cabezas a pensar y producir leyes y más leyes. Pasaron los días, pasaron los meses y pasaron los años. Ya habían tomado su decisión, seguir alejados de la granja de la que se habían escapado porque querían ser libres de la opresión y el dominio.

Cada día que transcurría eran más conscientes que estaban tomando el camino equivocado y que esas leyes no eran ni cabales ni lógicas, eran una huida hacia delante, en la que nunca encontraban nada a lo que aferrarse que tuviera cierto sentido.

Una mañana plena de luz y sol, el animal más importante encargado de pensar empieza a producir la primera norma: "Seremos una república independiente a la que llamaremos Camelot". Sin embargo, el segundo animal encargado de pensar le dice: "No se puede llamar así porque ese nombre ya existe, hemos de pensar mucho más". Se convoca otro encuentro en la granja a la que pertenecen ahora y acuerdan volver a verse en dos semanas.

Pasan los días y sus correspondientes noches. Se encuentran en el día y hora acordados y empiezan con una exposición de todos sus pensamientos en la parte de la granja principal destinada a sala de juntas o "Ajuntament". Abre la reunión el pensante principal, un gran jabalí con mucho nivel intelectual y mucho "pedigrí", porque era de "pura raça". Y, sin dejar hablar a nadie, sentencia: "La república se llamará DUI". Todos aplauden sin cesar, incluso el segundo animal encargado de pensar, que, por vergüenza, no se atreve a exponer el nombre que traía pensado de casa -el nombre no estaba nada mal-, "Unitat".

Como consecuencia, DUI se aprueba por (casi) unanimidad y se producen gran algarabía y regocijo. Animando el ambiente también estaban "las conocidas personalidades de la Mesa de piedra dodecagonal", el más importante King Art Pendragón, Ariel Junco y Devil de Puig, los Pujalte de Lancelot-Gawain de Leonisola y todos sus vástagos(-as), entre otros. Todos estuvieron de acuerdo en la decisión tomada en medio de tanta alegría y hondo sentimiento, pero estaban realmente apurados ya que tenían que tomar un avión rumbo a Río -se les había acabado su dura tarea, a la que se habían dedicado toda su vida en cuerpo y alma-.



A la mañana siguiente se realizan todas las gestiones para que su DUI sea una realidad, pero se les olvida retornar su "carta de ciudadanía" a la granja de la que se habían escapado y en la cual habían vivido toda su vida. También se les olvida que los préstamos para comprar comida para todos, y madera, y paja para construir su parte de la granja, aún estaban pendientes de pago, más los intereses que dichos préstamos habían devengado a lo largo del tiempo. Y aquí se desata la explosión y el gran problema...

En todos los problemas siempre ha de haber una mujer que los solucione, y aquí aparece la Gran Sabia "Horca" Dell. Ella propone irse de DUI también y añade pasar a formar parte del encantador "Principado de Mónaco", quizás porque siempre había querido aprender francés, un francés de "alto standing" -no como la lengua principal de la granja de la que habían decidido irse, a ser posible sin pagar sus deudas ni restituir sus préstamos-.

Han pasado ya bastantes años y allí siguen, en ese glamuroso Principado -han aprendido francés, eso sí-, ahora se les prohíbe utilizar su anterior idioma; siguen pagando sus deudas a la antigua granja, a la que algunos de ellos quieren regresar, pero han de obtener una "carta verde", que es muy difícil de conseguir. Tienen que demostrar que son merecedores de ella.

Como escribía Saint-Exupéry en "El Principito": "Caminando en línea recta no puede uno llegar muy lejos". A veces hemos de rodear, dar marcha atrás, comprender, dialogar y, entre todos -las otras partes también cuentan- superar los problemas, mejorar las situaciones y suavizar los conflictos.

Y ahí están todavía, intentando dialogar, comprender, mejorar y, muchas veces, simplemente aprendiendo a convivir. "A veces nos perdemos en el camino, pero hemos de tener claro en la mente cuál es el destino al que queremos llegar". Estas últimas palabras fueron pronunciadas por un asesor de imagen y consejero personal al que contrataron, un tal Barack Obama, que también escribió algo para su sucesor, un tal Donald Trump, algo más o menos así: "Somos ocupantes temporales del Despacho Oval, algo que nos convierte en guardianes de las instituciones y tradiciones democráticas por las que nuestros antepasados lucharon y se partieron el corazón (...). Sin importar el empuje y la presión de la política diaria, nos toca dejar esos instrumentos de nuestra democracia al menos tan fuertes como los encontramos".

Sin poder contar el desenlace de este pequeño relato, mayormente porque esta historia aún no ha terminado, he de darles las gracias una vez más, por haber perdido su preciado tiempo en leer estas líneas. Quizás muy pronto, estos "animales pensantes" que no tienen granja y "Los personajes de la mesa de piedra dodecagonal" nos desvelarán el mejor final posible, reflexionando y tomando la decisión que crean mejor para la solución del problema. Antigua oración musulmana por la paz. "La solución es más fácil de encontrar si nos conocemos mejor y no nos despreciamos. Si el enemigo está dispuesto a hacer la paz, hemos de disponernos también nosotros a buscarla".

And they will live happily ever after!!!

P.D. Oscar Wilde: "La finalidad del embustero consiste simplemente en agradar, deleitar, proporcionarnos un placer; es la base misma de la sociedad civilizada".



Charo Vázquez, Oviedo

Confusión sin salida

La mayoría de nosotros durante estos días hemos reflexionado con mayor o menor grado de acierto sobre la situación derivada del conflicto nacionalista y secesionista en Cataluña. Parece claro que a la hora de abordarlo la dicotomía tradicional e ideológica entre izquierda y derecha no sirve para superar la aporía a la que nos conduce la posible declaración unilateral de independencia por parte de los miembros del Parlamento de Cataluña. El formato doctrinal de ambos posicionamientos ideológicos es extremadamente confuso y esto se retroalimenta con un agente aún más distorsionador, como es el nacionalismo de corte étnico, que no político, identificado con el pueblo, con su espíritu o lengua y por supuesto con su territorio y correspondientes fronteras, estos es: una nación un estado, el carro delante de los bueyes.

Ahora bien, ¿es posible sacudirse esta pesada carga de dominio y permanente confusión en la que incluso nos parece que desde cada una de dichas plataformas ideológicas el que no piensa igual es simplemente tildado de fascista? No hay soluciones fáciles, no me considero del tipo de líder carismático e iluminado capaz de encontrar soluciones sencillas a tensiones sociales permanentes y difíciles, pero sí podríamos decir que para ir un poco más allá del fango político en que estamos instalados, por causa de una sobreinformación que no somos capaces de asimilar, si valdría acudir a los griegos, a los primeros filósofos. ¿Por qué no ver el conflicto catalán de hoy como un debate entendido como combate dialéctico entre ideas defendidas por quienes se ponen del lado de Sócrates y los que se ponen del lado de los sofistas? No es una cuestión entre derechas e izquierdas, es una cuestión en torno a la pervivencia del Estado, entre socráticos y sofistas. Para los primeros el cumplimiento de la ley es una obligación, cumplirla es la pieza angular indispensable para que el individuo, en tanto que miembro de la sociedad, aspire a ser libre y además se esfuerce en procurar el bien común entendido como vivir bien del conjunto de los ciudadanos. Para los sofistas, en cambio, lo prioritario es el interés particular, no obedecer las leyes puede resultar más beneficioso, el arma de la retórica, del discurso orientado a las emociones, a los sentimientos ajenos a la verdad y a la justicia, es poder; un sistema político como el nuestro trufado y dirigido por minorías rebeldes que imponen sus intereses particulares, al albur de una mayoría dominada por la desafección o el desinterés por la política, es un motivo perfecto para que la democracia se corrompa y se transforme en demagogia. Luego, el problema de hoy ya no es una cuestión que se resuelva acudiendo a parámetros políticos modernos como los de izquierdas y derechas, mejor sustituirlos por parámetros más claros, más tradicionales, como los de sofistas y socráticos.

Para acabar y aclarar el asunto dejemos hablar a Sócrates en el "Critón o el deber" de Platón: "Pero también los que permanecen, después de haber considerado detenidamente de qué manera ejercemos la justicia y qué policía hacemos observar en la república, yo les digo que están obligados a hacer todo lo que les mandemos, y si desobedecen, yo los declaro injustos por tres infracciones: porque no obedecen a quien les ha hecho nacer; porque, desprecian a quien los ha alimentado; porque, estando obligados a obedecerme, violan la fe jurada, y no se toman el trabajo de convencerme si se les obliga a alguna cosa injusta; y bien que no haga más que proponer sencillamente las cosas sin usar de violencia para hacerme obedecer, y que les dé la elección entre obedecer o convencernos de injusticia, ellos no hacen ni lo uno ni lo otro".



Darío Martínez Rodríguez, Pola de Siero

Dulce Navidad

Va a poner EE UU otro pie en la Luna, cuando aún no se ha demostrado que el primero no se perdió en un estudio con decorados, por aquellos convulsos años de la Guerra Fría, pero el vicepresidente norteamericano, Mike Pence, ha afirmado que su país quiere enviar de nuevo astronautas y sentar las bases para poder explorar Marte. ¿Hay bancos allá en el planeta rojo? De haberlos no debiera preocuparnos la distancia, ya que las entidades bancarias permanecen abiertas en horario laboral en todo el conjunto de nuestra galaxia. Al vicepresidente de la Generalidad y consejero de Economía, Oriol Junqueras, ni le ocupa ni le preocupa que la pela huya de Catalunya: "Se van a los Países Catalanes, no a Madrid". O sea, banco Sabadell se va a Alicante y la sede social de CaixaBank a Palma de Mallorca. Madrid se haya fuera de la galaxia.

Los componentes de ambos bandos se han parapetado tras las trincheras, enarbolando cada parte sus respectivas banderas, pero sin atreverse siquiera a asomar la nariz. Ha llegado el peor enemigo posible, el más temido por todos, porque para hacer cumplir su ley no necesita porras ni balas de goma: el parné. ¿Puede estar siendo más eficaz la presión del dinero que la de todos los antidisturbios que desembarcaron del barco de Piolín? Hasta el momento las empresas y los bancos catalanes han hecho las maletas. Amenazan con echarse a volar y ya están todos preparados y en sus puestos para poner pies en polvorosa, porque con la hipotética república no les salen las cuentas. "Poderoso caballero es don dinero", decía de él, con ironía, el agudo y punzante don Francisco de Quevedo. Quebrantados andamos por estos lares don Fran.

El escritor, poeta, dramaturgo y no sé cuantas cosas más, Pedro Ignacio Altamirano, se ha propuesto amenizarnos a todos la Navidad, sin haberse tomado una copa de coñac. Fundador del partido independentista Somos Andaluces, pretende declarar el 4 de diciembre la República Federal Andaluza, o sea un poco antes de comer el turrón y de celebrar el día de los Santos Inocentes. Altamirano es un hombre de altas miras, como su propio apellido indica, y no se conformaría con crear una nueva nación, en el sur de España, que abarcara solo el territorio de la comunidad autónoma con capital en Sevilla, sino que va más allá, unificando a las ocho provincias andaluzas con Murcia, el Algarve portugués y el Rif marroquí en los Países Andaluces. Eso sí, Altamirano, que es a todas luces pacífico, nos asegura que la anexión de estos territorios se hará sin declarar la guerra a Marruecos ni a Portugal, sin invadir ni obligar a nadie: "Nos gustaría que llegara por razones democráticas". Esta Navidad promete, va a resultar inolvidable con turrón afrodisíaco y psicotrópicos.

Luis Ángel Gil Urbón, Gijón