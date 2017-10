El PP catalán avisa de que no habrá separación por mucho que se juegue al despiste

El presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, avisó ayer desde la tribuna del Parlament que en ningún caso habrá independencia de Cataluña por mucho que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, "juegue al despiste" y haya dicho que suspende los efectos de una declaración de independencia.

Albiol destacó que "ya no valen ambigüedades ni juegos de piruetas semánticas porque el Estado de derecho no va a permitir ningún estado independiente en forma de república ni por etapas ni en diferido". Albiol aseguró que la comparecencia de Puigdemont fue muy ambigua y que "no quedó muy claro" lo que había querido decir.