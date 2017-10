El PSC considera que el President no proclamó la secesión y pide ir a elecciones

El líder del PSC, Miquel Iceta, consideró en su réplica que Puigdemont "no puede suspender una declaración (de independencia) que no ha hecho" y le pidió convocar elecciones para que los catalanes voten "con garantías", porque "no queremos volver atrás 300 años ni cuarenta".

Iceta repitió en catalán, castellano, francés e inglés la frase "una minoría no se puede imponer a una mayoría", al considerar que los resultados del referéndum del 1-O solo representan a un 38% de población catalana. El dirigente socialista, al reclamar elecciones, aseguró que los comicios "permiten votar a todos con igualdad, con garantías y optar por proyectos diferentes".