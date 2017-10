La banca se lleva también la sede fiscal

¿Que supone el domicilio social? El lugar donde está domiciliada una sociedad determina que está sujeta al régimen jurídico de ese emplazamiento. Puede coincidir o no con el domicilio fiscal (el lugar donde se tributa cuando así corresponda) y debe ser la sede desde la que se administra la sociedad, requisito que puede obligar a realizar en esa localización las juntas generales de accionistas. No obstante, los centros operativos pueden estar situados en otros lugares.

¿Por qué cambian de domicilio las empresas catalanas? Están invocando genéricamente razones de seguridad jurídica, ante la incertidumbre regulatoria que se produciría en la hipótesis de que en Cataluña se declararse al independencia. Se trata de una medida defensiva que intenta cortar además el riesgo de boicot a los productos catalanes fuera de Cataluña, en el caso de las empresas fabricantes o distribuidoras, o de retirada masiva de depósitos en el caso de los bancos. Trasladar la sede a otra región permite a los bancos blindar su posición dentro de la zona euro y su acceso a la supervisión y a los préstamos del Banco Central Europeo (BCE), algo que estaría comprometido en caso de ruptura de Cataluña con España.

¿Qué consecuencias tiene la mudanza para la actividad y los empleados? Ninguna, porque las empresas catalanas están cambiando los domicilios, pero no sus sedes operativas (a menudo varias, sobre todo en el caso de los bancos) ni sus centros productivos.

¿Existen repercusiones fiscales? Sólo si el cambio de sede social incluye el del domicilio fiscal, que no tienen por qué coincidir. Caixa Bank y el Banco Sabadell han optado por trasladar también la sede a efectos tributarios, de modo que pagarán el impuesto de sociedades desde Madrid y Alicante, respectivamente. No obstante, se trata de un tributo de ámbito estatal que es idéntico en todas las regiones de régimen común. Ambos bancos evitan así, no obstante, el problema que se suscitaría si, en caso de independencia, tanto España como Cataluña les reclamaran el pago de ese impuesto.