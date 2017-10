El fotógrafo y los chinos

El "Ciudadano" José Ignacio Prendes Prendes, político centrista asturiano y, a la sazón, vicepresidente del Congreso, demostró ayer entusiasmo durante el desfile militar del Doce de Octubre en Madrid. Prendes, en la tribunona de autoridades, se lanzó a ejercer de improvisado reportero gráfico, como se ve en la imagen adjunta, al paso de un grupo castrense con la vestimenta de los tercios de Flandes.

Nunca las distintas unidades militares recibieron tantos aplausos, a los que no fue ajena la cabra mascota que acompaña a la Legión. Lo que no consiga el iluminado de Carles Puigdemont no lo logra ni el Tato, sea quien sea ese Tato. La españolidad o fervor patrio la llevó hasta las últimas consecuencias la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes (ver otra foto), con un bolso que parece comprado en los chinos. Dolores de Cospedal, a su lado, mira el bolso y hasta lo toca, si se fijan, con cierta aprensión. Tan casposo parece que hace juego con Puigdemont.