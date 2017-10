Sánchez: "Hay que reconstruir, no suspender, la autonomía de Cataluña"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha subrayado la necesidad de abrir el debate de "cómo Cataluña se queda en España", y ha incidido en que "está en la mano" del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que el Gobierno no aplique el artículo 155 de la Constitución.

"Si Puigdemont asume su papel, dejará a un lado los caminos rupturistas y unilaterales", afirma Sánchez en una entrevista en eldiario.es, en la que apuesta además por unas elecciones que permitan "alumbrar una mayoría diferente e, incluso, transversal en Cataluña".

El líder socialista destaca que su acuerdo con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, consiste en comenzar a activar el artículo 155 ante "una eventual quiebra unilateral por parte del bloque soberanista", pero también en resolver el problema de fondo, lo que implica una reforma constitucional.

En su opinión, la mejor respuesta al requerimiento solicitado por Rajoy es que Puigdemont dijera que el martes pasado no hubo una declaración unilateral de independencia, porque "nadie quiere, salvo Albert Rivera, aplicar el 155".

"A partir de ahí, el PSOE, en las distintas conversaciones que he tenido con el presidente del Gobierno, tiene una opinión y una interpretación propia del artículo 155", afirma, y explica que "se trata de reconstruir, no de suspender (la autonomía de Cataluña)".

Si finalmente se vota en el Senado la aplicación de este precepto constitucional, garantiza que el PSOE y PSC votarán lo mismo. "Vamos de la mano y estamos sincronizamos", asegura.

En caso de que el presidente catalán diga que no ha declarado la independencia, señala que habrá dos escenarios, uno en la política catalana, que inevitablemente deberá ir a elecciones, y otro en el Congreso de los Diputados, que deberá iniciar la reforma de la Constitución.

Una reforma a la que llama a involucrarse al líder de Podemos, Pablo Iglesias, del que dice que se equivoca en sus planteamientos con respecto a Cataluña y con quien no ha hablado estos días, aunque asegura que volverá a hacerlo.

Ciudadanos insiste en pedir elecciones



El secretario de Comunicación de Ciudadanos, Fernando de Páramo, ha insistido este sábado en su petición de una convocatoria electoral en Cataluña "para restablecer la normalidad, el orden constitucional y la convivencia".

En declaraciones a los periodistas, De Páramo ha señalado que "Puigdemont está a tiempo de acabar con la locura convocando elecciones" y ha apuntado que, en caso contrario, "el Estado de derecho ha de funcionar, se han de aplicar las leyes, que es lo que se está haciendo a través del artículo 155".

A su juicio, "la situación en Cataluña es insostenible, la única solución es echar a Puigdemont a base de votos en urnas de verdad, para que el futuro de todos los catalanes no esté en una asamblea de la CUP", ha agregado.

"No estamos de acuerdo en que la CUP decida sobre 47 millones de españoles. Vemos estos días cómo Puigdemont se mira en el reflejo de Kosovo, pero no tenemos nada que copiar de la ex Yugoslavia, sino que debemos parecernos más a Francia, Alemania u otros países de nuestro entorno. Esas propuestas no son de este siglo, no respetan la mayoría catalana que quiere seguir en España y en Europa".

En opinión de Ciudadanos, en Cataluña ya "se ha producido una declaración de independencia", y por este motivo "se ha de actuar para recuperar el sentido común", porque "Puigdemont tiene miedo a unas elecciones de verdad".

Por otra parte, De Páramo ha mostrado su preocupación por el bloqueo que, a su juicio, está ejerciendo el PSOE y que previsiblemente impedirá la aprobación de unos presupuestos generales para 2018 en el Congreso.

"El PSOE está bloqueando la estabilidad económica, impidiendo literalmente que los españoles puedan disfrutar de más derechos, de bajadas de impuestos o que se equiparen los sueldos de Policía Nacional y Guardia Civil", ha añadido.

En este sentido, De Páramo ha pedido a Sánchez, que "esté cinco minutos sin pensar en Podemos, porque no necesitamos irresponsables, para eso ya están los golpistas de Puigdemont y Junqueras".

"Necesitamos la unión de los partidos constitucionales. Si hay elecciones tendremos que contar con los apoyos de (Miquel) Iceta y (Xavier) García Albiol", ha apuntado el secretario de Comunicación de Ciudadanos, quien ha indicado que su formación "encabeza la oposición, como apuntan todas las encuestas".

Podemos pide a Rajoy que hable con Puigdemont



Por su parte, el portavoz de Unidos Podemos en el Senado y secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, ha advertido al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, de que "está a tiempo" de sentarse con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para evitar "un choque de trenes", y se ha preguntado "qué tienen mejor que hacer" que dialogar.

Espinar, que ha acudido a la jornada "El futuro del empleo y la renta básica. Efectos en la ciudadanía" celebrada en A Coruña, ha explicado, a preguntas de los periodistas, su punto de vista sobre el debate en Cataluña tras la declaración de suspensión de la independencia hecha esta semana por Puigdemont.

"Tenemos unos días de impás y de reflexión que creo que se deben aprovechar. El presidente Puigdemont, a su manera, abrió una puerta al diálogo, que creo que el Gobierno de España tiene que recoger", ha declarado.

Para ello considera necesario recordar que en su momento, hace cuatro décadas, se reconoció la autonomía de Cataluña "precisamente antes de la Constitución y del desarrollo de los estatutos de autonomía", por lo que ahora cree que la solución no pasa por revertir aquella decisión.

"No vamos a resolver una tensión territorial, que fundamentalmente lo que está pidiendo es reconocimiento de la soberanía, cancelando el autogobierno por la vía del artículo 155", ha continuado.

Sostiene que "Rajoy se lo tiene que pensar" y "está a tiempo de pensárselo" por lo que -mantiene- "antes de aplicar ninguna medida excepcional sobre Cataluña, lo que tiene que hacer es sentarse en una silla con Puigdemont".

"No sé qué tienen Rajoy y Puigdemont mejor que hacer que sentarse a hablar y a dialogar en estos días, así que eso es lo que creo que tenemos que transmitir a ambos gobiernos", ha añadido.

Desde su punto de vista es necesario rebajar "la tensión" actual y por eso pide que ambas partes reduzcan el tono antes de unas conversaciones que ve fundamentales.

"Vamos cuesta abajo hacia un choque de trenes salvo que se sienten a dialogar y decidan echar el freno, y creo que están a tiempo de hacerlo", ha concluido.