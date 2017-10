ERC y la ANC ven coherente la respuesta de Puigdemont y la CUP la critica

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha indicado hoy que su partido "está de acuerdo con la estrategia y el contenido de la carta" enviada por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al Gobierno, y considera que hay que apostar por la vía del diálogo y la negociación.

En declaraciones a TV3, Rovira cree que lo que ha hecho Puigdemont "es priorizar" la vía negociadora y la mediación, y se ha mostrado de acuerdo con el plazo de dos meses propuesto en la carta.

El presidente de la Generalitat ofreció esta mañana por carta a Mariano Rajoy un margen de "dos meses" para dialogar y le propuso concretar "lo antes posible" una reunión para explorar acuerdos, sin aclarar si ha declarado la independencia de Cataluña, tal como se le requería desde el Estado.

Según Rovira, "había que poner un plazo, no podemos esperar eternamente" pero no ha dejado claro sobre si hay una declaración de independencia, aunque, en cualquier caso, "hay una voluntad de que no se apliquen los efectos porque se abre una vía de diálogo".

"Hay un ruego internacional que nos dice que no tomemos atajos, que hay que dejar un plazo razonable al diálogo, durante el cual espero que haya gestos claros del Gobierno español", ha apuntado la secretaria general de ERC antes de puntualizar que, por ejemplo, "debería cesar la amenaza constante y persistente que sufrimos por defender unas ideas políticas".

Ha señalado como otro posible gesto de distensión que el Gobierno "cambie las directrices que da a la fiscalía y que ésta deje de instruir informes que no son ciertos" puesto que, ha dicho, "hay una clara persecución política en nuestro país".

Sobre la forma que considera adecuada para efectuar la declaración de independencia, Rovira ha considerado que no hace falta que el Parlament la apruebe formalmente porque "los ciudadanos ya han votado y no hace falta reinterpretar los resultados".

"El resultado del referéndum implica la independencia de Cataluña, pero si resulta necesario aclarar el mandato haremos una votación, aunque yo no la veo necesaria", ha explicado.

Por lo que respecta a cuál podría ser la respuesta del Estado tras la carta de Puigdemont de hoy, y si la falta de un posicionamiento claro sobre si ha sido declarada la independencia o no podría activar el artículo 155 de la Constitución, Rovira ha afirmado que "esto tiene que decidirlo el Gobierno español".

"El Gobierno -ha precisado- tiene ahora el reto de explicar si la vía del diálogo y la negociación que desea la Generalitat comporta activar el 155" o dicho de otro modo, "la responsabilidad de aplicar la represión política es del Gobierno español".

Ha advertido, en todo caso, de que si para el Ejecutivo español la activación del artículo 155 implica sustituir la Presidencia de la Generalitat y el Govern por representantes del Gobierno del Estado esto sería absolutamente ilegal, sería cargarse totalmente el Estatuto de autonomía".

Mientras, el presidente la ANC, Jordi Sànchez, ha calificado este lunes de coherente la respuesta del presidente del Govern, Carles Puigdemont y ha asegurado que la "responsabilidad histórica" será del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, si finalmente se aplica el artículo 155 de la Constitución para intervenir la autonomía de Catalunya.

"La carta es coherente con lo que se comprometió el presidente Puigdemont el día 10 en el Parlament", ha destacado en declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press antes de declarar en la Audiencia Nacional como investigado por un delito de sedición en las protestas contra las detenciones por el 1-O.

Sànchez ha asegurado que "si el Estado decide romper las vías de diálogo la responsabilidad histórica será suya", y ha pedido a los catalanes que estén tranquilos porque se respetará el resultado del referéndum del 1 de octubre.

Según la ley del referéndum, del resultado del 1-O se desprende que debe declararse la independencia en el Parlament, si bien Puigdemont ha pedido suspender sus efectos para dar un margen de dos meses al diálogo con el Gobierno central.

Sobre su declaración en la Audiencia Nacional y su posible encarcelamiento, ha dicho que no está dispuesto a ser "moneda de cambio: No hay base material, jurídica ni procesal para que hoy no volvamos a casa".



La CUP critica la respuesta de Puigdemont

Por su parte, la diputada de la CUP en el Parlament Mireia Boya ha criticado el contenido de la carta del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy: "La CUP habría hecho una carta muy diferente", y ha insistido en proclamar ya la república.

En declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press, ha insistido en reactivar la declaración de independencia suspendida por Puigdemont, y ha asegurado que así será la única manera que el Gobierno central se prestará a dialogar.

"Negociar siempre y todo, pero una vez se nos reconozca como sujeto político, una vez hayamos proclamado la república", ha concluido la diputada anticapitalista, que también ha criticado la forma con la que Puigdemont ha redactado la respuesta.

La CUP asegura que desconocía el contenido de la misiva, y lamenta que no se la haya consultado: "La CUP ha demostrado la suficiente seriedad como para ser partícipe de una respuesta tan trascendental como esta".

Además, ha asegurado que, desde el martes pasado antes del pleno del Parlament, Puigdemont no se ha reunido con la CUP: "Ha habido encuentros con JxSí y con algún miembro del Govern donde se ha hablado de las grandes líneas" pero no del contenido preciso de la carta.

"Ha sido todo muy hermético", ha criticado Boya, que ha asegurado que su grupo formuló alguna propuesta que no se ha incluido en la redacción final del texto.

Boya ha reiterado que su partido propondrá un pleno monográfico en el Parlament para "proclamar la república" esta semana o la siguiente, y ha vaticinado que el Gobierno central no ofrecerá diálogo a la Generalitat.

Ha replicado al Govern y JxSí que la "unidad" del independentismo pasa por reactivar la declaración de independencia, no por frenarlo dos meses más, que es lo que propone Puigdemont en su carta para dialogar con el Estado.