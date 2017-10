Corte de mangas de una diputada del PDeCAT a Toni Cantó: "Se lo merece"

La diputada del PDeCAT Lourdes Ciuró ha dirigido un visible 'corte de mangas' a Toni Cantó, de Ciudadanos, en medio del Pleno del Congreso y durante un agrio debate sobre adoctrinamiento de los alumnos en los colegios catalanes.



Cantó estaba defendiendo en la tribuna del hemiciclo una moción contra el adoctrinamiento político de niños en centroS escolares y en un momento de su discurso ha aprovechado para "dar la bienvenida" a los diputados del PDeCAT por volver a sus escaños tras días de ausencia por los acontecimientos que tiene lugar en su comunidad.



"Íbamos a proponer que les quiten el sueldo, pero les aviso que venir al final del pleno no es suficiente", ha ironizado, lo que ha desatado rumores en la bancada del PdeCAT y un 'corte de mangas' por parte de Ciuró. Su portavoz, Carles Campouzano, se dio cuenta y le hizo un gesto para que se contuviera.



Según ha explicado después Ciuró, el gesto no se le ha escapado, sino que ha sido consciente y voluntario: "No, no se me ha escapado. Lo he pensado dos minutos, pero es lo que se merecía", ha dicho Ciuró.



El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se quejó después en la red social Twitter: "Los golpistas se retratan: cierran el Parlament y amordazan a la oposición mientras insultan en el Pleno del Congreso a los diputados de Cs", ha escrito.





Los golpistas se retratan: cierran el Parlament y amordazan a la oposición. Mientras insultan en el pleno del Congreso a los diputados de Cs https://t.co/LzGl0QptWD — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 17 de octubre de 2017

Después, en los pasillos, ha indicado que, ya que no consiguió constituir grupo parlamentario propio en el Congreso, lo que le supuso perder una serie de subvenciones, y ahora se ve amenazada con perder recursos económicos por no asistir a los Plenos."Esto es una pataleta", ha comentado, insistiendo en la "paradoja" de que en Cataluña el Parlament suspende los Plenos mientras que en el en el Congreso los diputados del PDeCAT vienen a "cobrar" y a insultar a otros diputados.