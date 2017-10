Fallece el piloto de un F-18 tras estrellarse en la base aérea de Torrejón de Ardoz

El piloto de un avión F-18 del Ejército del Aire ha fallecido esta mañana tras sufrir un accidente cuando despegaba de la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).





Se trata de un F-18. Piloto fallecido. Gracias por el apoyo y ánimos. Dejamos de informar. Que la Virgen de Loreto le acompañe al Cielo. — Base Aérea Torrejón (@TorrejonAB) 17 de octubre de 2017

Video de despues del accidente del Caza en Torrejón. pic.twitter.com/oMjp7I8Ins — Miguel Comín (@miguelcomin) 17 de octubre de 2017

Elha confirmado el fallecimiento del piloto a través de su cuenta oficial en Twitter: "Como consecuencia del siniestro producido durante la maniobra de despegue ha fallecido el piloto del avión".El accidente ha tenido lugar en el interior de la base aérea, cuando el piloto realizaba la maniobra de despegue.Según fuentes de la investigación, el siniestro ha ocurrido cuando el aparato se encontraba al final de la pista de despegue y no ha podido elevarse, precipitándose al suelo junto a la valla del recinto. Defensa ha explicado en un comunicado que la causa del siniestro ha sido una pérdida de potencia del aparato.El, que pertenecía a la 65 promoción del Ejército del Aire, tenía 26 años y estaba soltero.Al parecer,, afirma Defensa, que añade que no hay ninguna otra víctima como consecuencia del accidente.Fernando Pérez Serrano nació en Murcia, ingresó en la Academia General del Aire en el año 2009 yDesde julio de 2014 estaba destinado en el Ala 12 con sede en la madrileña Base Aérea de Torrejón de Ardoz.La Comisión para la investigación técnica de accidentes de aeronaves militares (CITAAM), dependiente del propio Ejército del Aire, se ha desplazado al lugar de los hechos paraFuentes del 112, por su parte, han confirmado que el accidente ha ocurrido pasadas las 11.00 horas, momento en el que han recibido un aviso informando de la posible caída de un avión militar.Al recinto militar se han desplazadoque finalmente se han retirado al hacerse cargo del siniestro la propia base aérea, según fuentes de Emergencias Comunidad de Madrid 112.Estas fuentes confirmaban que el accidente ha ocurrido pasadas las once de la mañana, momento en el que han recibido un aviso informando de la posible caída de un avión militar.Este accidente se produce después de que el pasado 12 de octubre se estrellara un Eurofighter en la base de Los Llanos (Albacete) cuando regresaba de participar en el desfile de la Fiesta Nacional, en el que murió el piloto de 34 años.El Ejército del Aire investiga las causas del siniestro, que, en la que siguen trabajando los equipos de rescate.El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, han trasladado su pésame a la familia del militar fallecido.Cifuentes lo ha hecho al inicio de la rueda de prensa del Consejo de Gobierno mientras que Zoido ha escrito en su cuenta de Twitter: