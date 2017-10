Cataluña pierde la "Bruixa" y la pasta

El contador de las empresas que están sacando sus sedes de Cataluña se acercó ayer al número 700 (692 desde el 1 de octubre, según datos de los registradores). Y entre las que más recientementese han sumado al éxodo figuran dos firmas nuevamente emblemáticas: "La Bruixa d'Or", la administración de lotería con mayor volumen de ventas del país, y el Grupo Gallo, fabricante de la popular pasta del mismo nombre. Ambas compañías tratan de eludir la incertidumbre jurídica y tributaria y, también, sortear el riesgo de boicots a sus negocios fuera de Cataluña.

El propietario de "La Bruixa d'Or" de Sort (Lleida), Xavier Gabriel, fue explícito sobre ese problema y reconoció que su negocio está sufriendo un boicot por parte de ciudadanos que no quieren comprarle lotería. Según ha explicado Gabriel, trasladará la sede social y fiscal de su negocio a Navarra y Madrid. "Siempre he respetado el posicionamiento político de otros, nunca me he metido en política ni con los que piensan diferente", señaló, tras insistir en que no es ni ha sido nunca independentista. Gabriel se había mostrado anteayer en contra de la independencia a través de las redes sociales y aseguró en un mensaje en Twitter: "Amo Cataluña y me siento español. No estoy a favor de la independencia".

"La Bruixa d'Or" se publicita como la administración con más ventas de España. Supera los 70 millones de euros anuales de facturación, el 80% con la lotería de Navidad. Su principal canal de ventas es internet (87% de la facturación). La sede física está en Sort (suerte en catalán), pequeña localidad montañosa de Lleida con una población de unos 1.500 habitantes

El fabricante de productos de alimentación Pastas Gallo ha trasladado también su domicilio social fuera de Cataluña, en concreto a Córdoba, donde tiene una factoría, ante la situación política y como reacción a una eventual declaración unilateral de independencia. La compañía ha justificado el traslado de su sede porque "necesitamos operar en un ambiente de estabilidad" y "de cara a garantizar la seguridad jurídica y los intereses de nuestros consumidores, clientes, empleados y accionistas".

Propiedad de la familia Espona, el Grupo Gallo fue fundado en 1946 en Rubí (Barcelona) y se ha dedicado tradicionalmente a la producción de pasta, aunque en el inicio de este siglo empezó a fabricar también platos frescos precocinados. La compañía, con 400 empleados, cuenta con una planta en El Carpio (Córdoba), la más importante del grupo; y otras dos en Granollers y Esparreguera (Barcelona).