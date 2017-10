Reunión del bloque independentista en el Parlament

JxSí y la CUP están reunidos este jueves en el Parlament para abordar la declaración de la independencia de Catalunya después de que el Gobierno central haya anunciado que el sábado reunirá al Consejo de Ministros extraordinario para avanzar en la aplicación del artículo 155 de la Constitución.



Los diputados de la CUP Albert Botran, Mireia Boya, Gabriela Serra y Joan Garriga 'Nana' han entrado en los despachos de JxSí sobre las 10.15 horas, después de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, haya respondido por segunda vez al requerimiento del Gobierno central ofreciendo diálogo pero avisando de que se declarará la independencia en caso de "continuar la represión".



A las 11.40 horas han salido de los despachos de JxSí los cuatro diputados de la CUP que habían entrado, junto con el líder de JxSí, Lluís Corominas; la portavoz, Marta Rovira, y el diputado Jordi Orobitg, y entonces se han dirigido a los despachos de la CUP, situado al otro extremo del edificio.



En el trayecto entre despachos, Rovira, también secretaria general de ERC, ha dicho: "Estamos trabajando. Cuando tengamos algo que decir lo diremos".



En la carta de este jueves a Rajoy, Puigdemont ha introducido una novedad y es que por primera vez contempla que el Parlament vote la declaración de independencia.



Fuentes de JxSí consultadas por Europa Press han explicado que es "probable" que los diputados acaben votando la declaración, pero añaden que no es el único escenario que ahora mismo está encima de la mesa.



Minutos después de la respuesta de Puigdemont, el Gobierno central ha anunciado que continuará con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución para "restaurar la legalidad en el autogobierno de Catalunya": el Ejecutivo central había valorado no avanzar por esta vía si Puigdemont renunciaba a la independencia y convocaba elecciones autonómicas.



Ultimando la declaración

?? @JoanTarda: "Es una lástima que se pierda otra oportunidad de hacer posible una negociación. El Estado debería poner en stand by el 155" pic.twitter.com/V2BlFZVKIv — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) 19 de octubre de 2017

Tanto JxSí como la CUP anunciaron el martes que estabanpara hacerla efectiva "en los próximos días" ante la hipótesis de que el Gobierno central avanzaría en la aplicación del 155 --como se ha confirmado este jueves--.Los grupos independentistas no detallaron ni cuándo ni cómo estudiaban hacerlo para evitar "la represión política" del Estado, si bien Puigdemont apunta en su segunda respuesta al requerimiento que podría hacerse con una votación en el Parlament. La mayor incógnita es cuándo se producirá: para el lunes estaba prevista una reunión de la Junta de Portavoces, que es el órgano que fija el orden del día de los plenos, pero la convocatoria oficial no ha llegado a hacerse "a la espera de lo que podía pasar este jueves y con la previsión de que quizás es necesario convocar el pleno antes", han informado a Europa Press fuentes parlamentarias., y JxSí y la CUP podrían proponer un pleno en las próximos días, incluyendo el fin de semana: la coalición independentista ya ha avisado a sus diputados que deben estar disponibles.Mientras, el portavoz de ERC en el Congreso,ha lamentado hoy que se haya perdido otra oportunidad para la negociación bilateral entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña y ha advertido de queno convocará elecciones porque el Parlamentha dicho Tardá en los pasillos del Congreso sobre el aviso del presidente catalán, Carles Puigdemont, al jefe del Ejecutivo,, de que si veta diálogo, el Parlament votará independencia , ante lo que el Gobierno ya ha anunciado que aplicará el artículo 155 de la Constitución.El diputado de ERC ha recalcado que Puigdemont se ratifica en la carta en su voluntad de dialogar y ha señalado que sería bueno que el Gobierno pusiera en "stand by" el 155 para que "las partes se puedan sentar a hablar".Ha insistido en que el escenario todavía es propicio para el diálogo y en que Mariano Rajoy"Aquí lo que vale la pena es mantener siempre la mano tendida y que no haya respuestas unívocas, que son más comunicativas, pero también más pobres", ha afirmado.El portavoz de ERC ha advertido, en cualquier caso, de que el presidente de la Generalitatpuesto la mayoría existente en el Parlament "no sólo es legal, sino legítima, porque nació de una contienda electoral el 27 de septiembre".ha subrayado tras asegurar que ERC seguirá defendiendo al Govern y los compromisos contraídos con los ciudadanos.