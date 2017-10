La aerolínea Volotea, primera empresa catalana que traslada su sede a Asturias

Banco Sabadell considerará trasladar la presidencia y la secretaría general del banco a Madrid en su próximo consejo de administración tras la incertidumbre generada por el proceso secesionista, aunque la decisión no está tomada y el traslado no conllevará la mudanza de otras áreas del banco. "No se está valorando ningún otro traslado que no sea presidencia y secretaría general", aclaró la entidad.

Banco Sabadell, que en Asturias y León opera con la marca Sabadell-Herrero, trasladó el día 5 su sede corporativa y fiscal a Alicante para garantizar su españolidad y estatus jurídico como entidad cubierta por el Fondo de Garantía de Depósitos de España y supervisada por el Banco Central Europeo (BCE) y con acceso a sus líneas de liquidez. Lo hizo también para ampararse del previsible deterioro de su calificación crediticia en caso de mantener su sede oficial en una Cataluña que se pudiera independizar de España. Sabadell tiene centros operativos en Madrid, Alicante y Barcelona.

Grupos independentistas llamaron a retirar hoy, de 8 a 9 horas, dinero de los bancos que se llevaron su sede de Cataluña.