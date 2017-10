Javier Fernández: "Es lamentable que Puigdemont no haya rectificado"

Respaldo mayoritario entre los políticos asturianos a la decisión de Mariano Rajoy de poner en marcha el artículo 155, con la salvedad de Podemos e IU, que reparten las responsabilidades.

El presidente del Principado, Javier Fernández, juzgó "lamentable" que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, "no haya aprovechado esta oportunidad que tenía para rectificar" en su posición secesionista. Siempre firme en la necesidad de que el Gobierno y las instituciones catalán volviesen a la legalidad, como condición previa a reactivar el diálogo, ayer sostuvo que "ahora lo único que cabe es apoyar al Gobierno en las medidas que tenga que adoptar para restituir la legalidad y el orden constitucional en Cataluña".

La presidenta del PP asturiano, Mercedes Fernández, respaldó a Mariano Rajoy porque "ha dado la respuesta que esperaba la inmensa mayoría de los españoles", al anunciar el Consejo de Ministros que pondrá en marcha el artículo 155 de la Constitución. La portavoz popular en el parlamento autonómica sostiene que el Gobierno de la Generalitat "no ha sabido estar a la altura" y subrayó que el Gobierno central "restablecerá el orden constitucional en Cataluña". Fernández defendió la respuesta de Mariano Rajoy a Carles Puigdemont de "largamente pensada" y destacó la importancia y trascendencia de la existencia de "un gran bloque de constitucionalidad, integrado por el PP, el PSOE y el partido de Albert Rivera, Ciudadanos, que otorga garantía y serenidad a la inmensa mayoría de los españoles, que quieren trabajar en paz y con seguridad jurídica".

Daniel Ripa, el secretario general de Podemos, cuestionó a la Generalitat y al Gobierno central: "Nos preocupa que la situación está llegando a un extremo en el que ninguna de las partes parece capacitada para retomar la senda del diálogo, algo que reclama la mayor parte de la ciudadanía". El dirigente podemista recela de la aplicación del 155 por Rajoy y duda de la sinceridad "de la voluntad de diálogo de la Generalitat". Para Ramón Argüelles, de IU, "no sirven duelos de testosterona que hacen sombra a la berrea. Seguimos en un choque de trenes que exige por ambas partes pisar el freno", valoró el coordinador de IU Asturias, para el que la intervención de la autonomía catalana "puede ser contraproducente". Cristina Coto verbalizó "el respaldo absoluto" de Foro al Gobierno central "que responde con la Constitución a un golpe de fanáticos, a los que no les importa hundir Cataluña". El vicepresidente del Congreso Ignacio Prendes, de Ciudadanos, afirmó que "España no puede estar pendiente de lo que hagan los secesionistas. Hay que coger el toro por los cuernos y aplicar la Constitución".