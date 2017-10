Rajoy defiende la aplicación del artículo 155: "Hemos llegado a una situación límite"

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha asegurado hoy que en Cataluña "hemos llegado a una situación límite" que obliga al Ejecutivo a actuar.

En rueda de prensa en el marco del Consejo Europeo en Bruselas, Rajoy no ha confirmado que haya acordado con el PSOE una aplicación del artículo 155 de la Constitución con el objetivo de convocar elecciones en Cataluña, tal y como ha apuntado la secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, y ha asegurado también el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.

"Todas las medidas que adoptemos las anunciaremos mañana", ha remarcado Rajoy un día antes de la reunión del Consejo de Ministros para activar la aplicación del artículo 155 en Cataluña.

Rajoy ha dejado claro su rechazo a la actuación de la Generalitat: "No defiendo las posiciones del Gobierno catalán, pero creo que las han defendido francamente mal. No se puede dar más facilidades de las que se les han dado", ha dicho tras reiterar que simplemente se exigió a la Generalitat que dijera que no había declarado la independencia.

Pero, además de eso, ha continuado el presidente, la Generalitat ha adoptado un "sinfín" de decisiones contra el Estatuto y la Constitución española y se ha situado fuera de la ley.

"Eso, lógicamente nos obliga a actuar", ha enfatizado el jefe del Ejecutivo español quien, al ser preguntado si comparte con el PSOE que la aplicación del artículo 155 debe ser limitada, ha dicho que todas las medidas son fruto del acuerdo con PSOE y Ciudadanos y "cada uno las califique como estime conveniente".

Ha garantizado que la utilización del 155 es una medida que el Ejecutivo toma "en ultima instancia" ante una situación en la que se "golpea la ley" y se "liquida el Estado de Derecho".

No obstante, ha asegurado que "no presupone usar la fuerza", sino que es un instrumento acorde con la Constitución y similar a otros que contemplan muchas constituciones europeas.

El objetivo fundamental de la aplicación del 155 es "volver al cumplimiento de la legalidad, al marco constitucional y la normalidad institucional", según Rajoy, que ha recordado que hace tan sólo tres días el Tribunal Constitucional volvió a declarar la ley del referéndum contraria a la Constitución.

"No puede haber una parte donde el Gobierno no cumple la ley, si no la cumple el Gobierno, cómo se le va a exigir que la cumplan los ciudadanos", ha añadido el presidente que ha puesto en valor el apoyo que ha recibido de los principales dirigentes europeos. "Hemos llegado a esta situación porque han querido que llegáramos a esta situación", ha alertado.

Rajoy ha avisado también de que la actual situación de inestabilidad en Cataluña puede afectar gravemente al crecimiento económico y a la creación de empleo por culpa de las "decisiones irresponsables" de políticos "que han sido incapaces de estar a la altura de la circunstancias".

"Cuando uno se entrega a los extremistas y a los radicales y les obligan a cambiar a su candidato pasa lo que pasa", ha denunciado.