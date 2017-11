ERC aboga por negociar con el Gobierno tras el 21-D

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha reivindicado este jueves que el programa electoral de su partido y de JuntsxCat propugnen establecer una relación de bilateralidad con el Estado, para entablar tras los comicios "un diálogo y una negociación" entre la Generalitat y el Gobierno central.



Lo ha dicho en un acto de precampaña, después de que el miércoles se publicara un primer borrador de este programa en que no se contempla la vía unilateral hacia la independencia, y, preguntada por eso, Rovira ha manifestado: "Nunca hemos hecho proclamas a favor de ninguna unilateralidad".



La apuesta por la bilateralidad de ERC y JuntsxCat ha generado rechazo en la CUP, que demanda no renunciar a la vía unilateral, pero pese a esta discrepancia Rovira se ha mostrado convencida de que las tres candidaturas podrán llevar puntos en común del programa electoral: "Las negociaciones van en la buena línea".







