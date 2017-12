Iceta ve ahora "prematura" su propuesta de indulto a los presos del ´procés´

El candidato del PSC en las elecciones del 21 de diciembre, Miquel Iceta, ha calificado este viernes de prematura su propuesta de indultar a los líderes soberanistas si son condenados, si bien ha señalado que prefiere equivocarse "buscando la reconciliación entre catalanes que acertar en mantener las heridas abiertas".

"Sin duda, se trata de una propuesta prematura y aquí debe quedar eso, pero me comprometo, si soy presidente, a tomar todas las decisiones y emprender todas las iniciativas que favorezcan la reconciliación" entre los catalanes, ha respondido al preguntársele por si es coherente defender el artículo 155 de la Constitución y, al mismo tiempo, abogar por indultos en caso de condena.

Iceta ha recordado que el PSC ha tenido que apoyar el 155 "por desgracia" porque en ningún caso era una opción deseada, y ha señalado que los socialistas se dejaron la piel para evitar una proclamación de la independencia y la posterior suspensión de la autonomía.

"El único responsable se llama Carles Puigdemont. La DUI hizo inevitable la aplicación del 155 que, afortunadamente, ha servido para convocar elecciones en el plazo más breve posible" y ahora los catalanes podrán elegir cambiar de etapa, ha reivindicado.

Y ha señalado que en una situación como la actual es mejor tener al frente del Gobierno al actual presidente, Mariano Rajoy, que no a otros responsables de su partido: "Suerte que tenemos a Rajoy y no a Aznar. Suerte que tenemos a Rajoy y no a otros dirigentes del PP que no quiero nombrar por respeto y educación".



La Generalitat, sede de la conferencia de presidentes

En un desayuno informativo de Nueva Economía Forum, ha anunciado que si gana las elecciones llamará a Mariano Rajoy y le ofrecerá que el Palau de la Generalitat sea la próxima sede de la conferencia de presidentes autonómicos "previa a las reuniones que el Consejo de Política Fiscal y Financiera debe tener para reformar el sistema de financiación".

"Cataluña volverá a tirar del carro en este tema, como ha hecho siempre", ha prometido Iceta, si bien ha alertado de que para ello es necesario que los independentistas pasen a la oposición y haya un Govern transversal y catalanista que, ha defendido, debe encabezar él.

Iceta ha insistido en que se dará como máximo dos años para llegar a acuerdos con el Gobierno central porque quiere demostrar que la mejor vía es la del diálogo y no la unilateral.

La llamada a Rajoy se compaginará con otras dos llamadas que quiere priorizar Iceta si asume la Presidencia: a los agentes socioeconómicos para abordar mejoras económicas y sociales, y al líder de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, para restablecer las relaciones.

Iceta ha defendido que Cataluña no debe tener un presidente ni un Govern independentista la próxima legislatura, y que concentrar el voto en el PSC "contribuye a una alternativa que excluye la deriva conservadora y el inmovilismo en materia de autogobierno y de financiación".

Su candidatura, ha señalado, sirve para tejer acuerdos desde el catalanismo de centro izquierda para recuperar "inmediatamente el control y la dirección de las instituciones de autogobierno que, si están intervenidas, es porque sus responsables las han situado fuera de la ley".

Y ha añadido que la única herencia que ha dejado el Govern cesado es "fractura, incertidumbre y fracaso", por lo que en la próxima legislatura deben pasar a la oposición.

"El 21-D los catalanes pueden optar entre mantener el rumbo del proceso independentista o cambiar de rumbo" a través del catalanismo y la transversalidad que garantiza la candidatura del PSC.

En cambio, si los independentistas vuelven al Govern se perpetuará el "lío", y ha puesto como ejemplo el hecho de que algunos independentistas planteen tener dos presidentes y dos gobiernos --uno en Cataluña y otro en Bruselas-- y de que hablen de hacer realidad una república.

Iceta se ha comprometido a luchar también por una reforma constitucional para mejorar el encaje territorial, después de que "una gran parte de la población ha desconectado de España porque el Gobierno del PP ha gestionado muy mal el problema y no hace ninguna propuesta concreta para redirigir la situación".



Regreso de Puigdemont

Al preguntársele por la posibilidad de que Puigdemont regrese de Bruselas en los próximos días, ha señalado que la campaña electoral está siendo excepcional por circunstancias como el hecho de que el presidente cesado no esté en Cataluña: "Los problemas de los catalanes están aquí y se deben resolver aquí desde la política y las instituciones".

Y sobre el Govern que quiere formar, ha destacado que no será de coalición de cuotas de partido, sino "operativo, potente y prestigiado", con un 'conseller o consellera en cap' que se encargue de las labores más cotidiana y de gestión mientras él concentra su labor en restablecer la situación y recuperar los valores de Cataluña dañados por el independentismo.



Iceta, respetable y respetuoso

El dirigente de Units per Avançar Ramon Espadaler, 'número tres' de la candidatura del PSC, ha presentado a Iceta, de quien ha ensalzado que es un político respetado, respetable y respetuoso con quienes no piensan como él, algo que no se puede decir del resto de candidatos.

Espadaler ha confiado en que el PSC pueda aglutinar el máximo número de apoyos posibles para evitar un Parlament fragmentado e ingobernable que conduzca a la repetición de elecciones: "Eso sería muy lesivo para el país".

Y por ello ha llamado a "frenar el independentismo desde las urnas, manteniendo siempre un concepto central, que es el del respeto" y el alejamiento de los extremos que hacen imposibles los pactos.

Para Espadaler, si Iceta es el próximo presidente de la Generalitat "no será un simple presidente porque Cataluña es algo más que una comunidad autónoma, desde el respeto al resto de comunidades autónomas".