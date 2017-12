Cs niega "miedo escénico" ante una posible investidura

El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, Carlos Carrizosa, ha negado este jueves que su partido sienta "miedo escénico" ante la posibilidad de intentar una investidura de Inés Arrimadas como presidenta de la Generalitat y ha recordado al PPC que su "hundimiento" el 21D ha lastrado al constitucionalismo.

En declaraciones a Efe, Carrizosa ha salido al paso de las voces en las filas populares y socialistas que exigen a Arrimadas que tome la iniciativa e intente formar gobierno en Cataluña, a pesar de que las fuerzas independentistas consiguieron la mayoría absoluta.

"No porque el PP o el PSOE nos empujen a ir a una investidura lo vamos a hacer", ha puntualizado Carrizosa, que ha subrayado que, en las elecciones del 21D en Cataluña, "Ciudadanos ganó en votos y escaños" y superó el examen "con nota", pero "otros", en alusión al PSC y sobre todo a un PPC que experimentó un "hundimiento absoluto", no estudiaron lo suficiente o no tuvieron buena suerte", por lo que no fue posible una "mayoría constitucionalista" en el Parlament.

Por lo tanto, según Carrizosa, "lo que nos digan desde estos partidos lo veo más como fruto de un juego político" para intentar "enmascarar sus malos resultados, que es lo que impide que se pueda plantear" de momento un Govern no independentista.

Aun así, ha matizado, Ciudadanos "no renuncia a una posible investidura" de Arrimadas si Junts per Catalunya (JxCat), ERC y la CUP no logran ponerse de acuerdo.

Ciudadanos opta de momento por "esperar y ver", consciente de que las relaciones entre JxCat y ERC "no atraviesan su mejor momento", ya que "acabaron bastante hartos" unos de otros en la última legislatura, y además tendrán que ponerse de acuerdo con la CUP y resolver la situación legal de ocho diputados electos que se encuentran o en Bélgica o en prisión.

"Esperamos a ver si son capaces de articular esta mayoría. Si no fueran capaces y nosotros entonces pudiéramos hacer alianzas con el resto de partidos constitucionalistas y buscar algún tipo de apoyo condicionado de los comunes, podríamos plantearnos ir a una investidura", ha explicado.

Carrizosa ha asegurado que Ciudadanos no siente "ningún tipo de miedo escénico" ante esta eventualidad, ya que, de hecho, Arrimadas está "muy dispuesta a gobernar": "Tenemos equipo y tenemos ganas, sería difícil hacerlo peor que los que nos han precedido".

"Veremos si se abre una ventana de oportunidad para que Ciudadanos pueda presentar candidatura", ha apuntado.



Candidato a la Mesa del Parlament



Mientras tanto, el secretario general de Ciudadanos (Cs), José Manuel Villegas, ha confirmado este jueves que su partido presentará candidato para presidir la Mesa del Parlament, como partido más votado en las elecciones catalanas, y que está dispuesto para ello a mantener conversaciones con las fuerzas independentistas.

En declaraciones en el Congreso, Villegas ha justificado el diálogo con los partidos independentistas porque la Mesa debe ser un "órgano plural" al servicio de la Cámara, algo que ve compatible con la decisión de no hablar con ellos para la candidatura de Inés Arrimadas a la Presidencia de Generalitat, que por ahora descarta.

Aunque no ha confirmado que vaya a ser el diputado José María Espejo-Saavedra el candidato de Ciudadanos a presidir la Cámara autonómica, sí ha dicho que "no le sorprendería" que su partido postulara a este parlamentario.

José Manuel Villegas ha explicado que la decisión de apostar por la Presidencia del Parlament obedece a la necesidad de evitar que los grupos separatistas quieran hacerse con el cargo tras haber "secuestrado" la Mesa y haber hecho una "utilización indebida" de este órgano en la anterior legislatura.

Eso sí, ha advertido de que, ni en el caso de la Presidencia del Parlament ni en la de la Generalitat, su grupo da "nada por hecho", aunque insiste en que "sabemos sumar y no hay opción a día de hoy para gobernar".