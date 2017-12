El Parlament recurre la aplicación del artículo 155 ante el Constitucional

La Diputación Permanente del Parlament decidió ayer recurrir la aplicación del artículo 155 ante el Tribunal Constitucional (TC) con el respaldo de Junts pel Sí (JxC) y de Catalunya Sí Que Es Pot (CSQP), y con la abstención de la CUP. El recurso es decisión del Parlament que surgió de las elecciones de 2015; la nueva Cámara autonómica, salida de las urnas del 21-D, no se constituye hasta el próximo 23 de enero.

JxS pidió en noviembre un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias (órgano consultivo de la Generalitat), que decidió que el 155 era susceptible de recurrirse, dado que la destitución del Govern de Carles Puigdemont no era una "medida necesaria o indispensable".

Cs, PSC y PP votaron ayer en contra del recurso, argumentando que la aplicación del precepto constitucional se hizo necesaria cuando el Parlament proclamó unilateralmente la independencia el pasado 27 de octubre. No obstante, PSC y PPC celebraron que los independentistas recurran al TC porque eso significa que reconocen su autoridad.

Entre tanto, con vistas a la sesión constitutiva del 23 de enero, los grupos de Junts per Catalunya (JxC), ERC y la CUP, que retienen la mayoría absoluta, han empezado a negociar la composición de la Mesa del nuevo Parlament, así como del futuro Govern. JxC lo condiciona todo a que Puigdemont sea investido presidente; ERC exige que concrete cómo se efectuaría una operación así, dado que está en Bélgica y si vuelve a España será detenido, y la CUP reivindica que sigue siendo el líder legítimo del Ejecutivo.

Las primeras negociaciones para conformar la Mesa dejan a "los comunes", con 8 diputados, fuera del órgano de gobierno del Parlament, donde CSQP tenía un asiento. La Mesa se compone de siete representantes. Hasta ahora, JxS tenía cuatro (incluida la Presidencia) y Cs, el PSC y CSQP, uno cada uno.

Tras el 21-D, Cs se ha convertido en la primera fuerza y le corresponden dos representantes, los mismos que a JxC y a ERC, y el que queda es para el PSC. Los soberanistas siguen teniendo la mayoría absoluta.

En este contexto, el "número tres" del PSOE, José Luis Ábalos, se sumó ayer a la presión del PP para que Cs ejerza su liderazgo como fuerza más votada el 21-D. Ábalos dijo que su partido no va a animar a Inés Arrimadas a presentarse a la investidura como presidenta de la Generalitat, dado que no los números no dan, pero "ser número uno significa ejercer algún tipo de liderazgo, la confianza otorgada exige una respuesta, es de manual".