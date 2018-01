Herrero de Miñón defiende una reforma de la Constitución si hay consenso

Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, uno de los 'padres' de la Constitución, ha defendido que la Carta Magna de 1978 puede ser reformada "si es que tiene defectos, no porque sea antigua", y ha apuntado que, en ese caso, habría que hacerse "siempre" desde la concreción y el consenso, un consenso que desconoce si se podría dar en el actual Parlamento. "Conozco poco este Parlamento", ha dicho.

Así lo ha puesto de manifiesto el que fuera diputada de UCD a los periodistas y durante su intervención en la nueva comisión del Congreso que estudiará la modernización del Estado autonómico, que ha arrancado este miércoles con él y otros dos de los muñidores de la Constitución (Miquel Roca y José Pedro Pérez Llorca).

"La Constitución puede ser reformada, sin duda, y debe serlo si es que tiene defectos, no porque sea antigua, porque entonces habría que plebiscitar el Código Civil, que es todavía más antiguo", ha defendido Herrero de Miñón.

Ahora bien, ha recalcado que procede una reforma siempre que sea "concreta", es decir que "se sepa qué se quiere y para qué se quiere reformar" y, además, que sea "paccionada", como fue la Constitución, que este año cumple 40 años.

"En estas condiciones, todo es reformable, claro, pero no puede haber ni constituciones, ni reformas, ni movimientos unilaterales", ha advertido el histórico diputado, apuntando que todas las mejoras que se añadan no sólo deben ser "pactadas" sino que, además, han de hacerse "dentro de la legalidad".

"Es impensable una reforma extra legal, paralegal, porque no sería reforma, sino ruptura y destrucción del orden constitucional -ha subrayado. Desde fuera de la Constitución no se puede reformar la Constitución, y desde fuera del pacto constitucional no se puede tratar de hacer otro pacto porque carecería de credibilidad".



Mejorar el estado autonómico

Por otra parte, Rodríguez de Miñón ha apostado por mejorar el estado autonómico diseñado en la Carta Magna pero evitando el federalismo, un concepto que a su juicio es polémico e indeterminado y que sería además costoso.

En su exposición ha asegurado que el título VIII de la Constitución, que regula la organización territorial, ha sido superado por la realidad de las comunidades y ha propuesto modificaciones.

Por un lado, aconseja asegurar unas competencias básicas del Estado y otras de las comunidades, eliminando las competencias compartidas; por otro, propone reformar el Senado para "coronar" el sistema, aunque ha dejado claro las dificultades de abordar este asunto. Para empezar ha abogado por introducir entre las funciones de esta cámara la Conferencia de Presidentes, que debería estar reglada y reunirse de forma obligatoria con regularidad.

Herrero de Miñón ha defendido además el sostenimiento de la red de municipios del país y especialmente la existencia de las provincias y de las diputaciones, estas últimas como circunscripción electoral "ideal". También en este caso ha propuesto reformas pero siempre dirigidas a perfeccionar esta estructura y mejorar su funcionamiento.

El experto ha añadido que todas estas modificaciones no tienen por qué llevarse a cabo mediante una reforma de la Constitución, sobre la que ha advertido que sólo puede abordarse por consenso y si se tiene claro para qué. A cambio, ha llamado a trazar grandes acuerdos entre partidos para aprobar normas que interpreten la Carta Magna por el camino que se decida.