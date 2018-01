Sánchez ve una oportunidad para que gobierne el PSOE

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ve una "oportunidad de oro" para que la izquierda gane las próximas elecciones generales, previstas para 2020, pero para ello es necesario, advierte, que ese voto se aglutine en torno al Partido Socialista.

En rueda de prensa en la sede del partido en Ferraz al término de la reunión de la Ejecutiva, Sánchez ha hecho una valoración, a preguntas de los periodistas, de las últimas encuestas sobre intención de voto que sitúan a Ciudadanos como primera fuerza si las elecciones generales se celebrasen hoy.

En su opinión, los estudios demoscópicos señalan una tendencia, "que la izquierda puede ganar a la derecha bicéfala" que forman, bajo su punto de vista, PP y Ciudadanos. "La izquierda tiene una oportunidad de oro, pero tenemos que hacer una cosa, aglutinar todo ese voto en torno al PSOE", a la que ve como "única opción" para poder derrotar a la derecha.

Sánchez ha mostrado sus dudas de que la mayoría de españoles quiera reeditar un Gobierno de centro derecha, porque esa es la política que están viviendo y "sufriendo". "Las encuestas dicen que España es de centro derecha. Veremos", ha insistido.

También ha restado importancia al hecho de que el PSOE no esté rentabilizando toda la caída de votos que está experimentando Podemos y al ascenso meteórico de Ciudadanos. "La política es una suerte de carrera de fondo. Y a mí me gustan las distancias largas. Yo soy un corredor de fondo", ha señalado, aparentando que no se siente concernido por la amenaza que pueda representar Ciudadanos para el PSOE.