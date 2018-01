El corte de manga de Tabarnia a los independentistas catalanes

El actor y director teatral Albert Boadella se ha presentado como presidente en el exilio del ficticio gobierno de Tabarnia, territorio separado de Cataluña pero integrado en España, formado por varias comarcas de las provincias de Tarragona y Barcelona.



Sus promotores han publicado un discurso de Boadella en catalán, en un video recogido por Europa Press en que empieza parafraseando al expresidente Josep Tarradellas pero diciendo 'No sóc aquí', y lo atribuye a que "los usurpadores de sentimientos, dinero, instituciones, clubs y banderas han hecho este territorio irrespirable".



Les ha acusado además de dividir Cataluña, pero también de pretender dividir toda España y toda Europa, aunque Boadella anuncia irónicamente "unos anticuerpos capaces de reaccionar ante la epidemia: los ciudadanos de Tabarnia", que llevan al renacimiento del sentido común, dice.





Boadella en la parodia como presidente de Tabarnia: "Soy un payaso, pero a su lado soy un modesto aprendiz" https://t.co/9mmCGkA6MO pic.twitter.com/ASuAQBouyX — Europa Press (@europapress) 16 de enero de 2018

Un corte de manga a los independentistas

Durante su "discurso" Boadella ha hecho un corte de manga y ha dicho: "Pero ahora ha llegado el momento de decir: Señores trinchadores y rufianes, sus bufonadas con nuestro dinero se han acabado. La Tabarnia triunfante, rica y plena les avisa de que si siguen insistiendo en este proceso destructivo, nuestra actitud será jovial, explícita pero también muy catalana, así (hace gesto del corte de manga).", sentencia.