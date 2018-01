Elogios de Puigdemont y críticas de Arrimadas

El cabeza de lista de JuntsxCat, Carles Puigdemont, ha felicitado este miércoles por teléfono al nuevo presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent, justo tras ser elegido en el cargo.



Así lo ha explicado en rueda de prensa la diputada de JuntsxCat Elsa Artadi, que ha dicho que Puigdemont le ha llamado desde Bruselas cuando Torrent aún estaba en el pleno de constitución de la cámara.



Puigdemont también ha felicitado a Torrent en un mensaje de Twitter recogido por Europa Press y en el que, además de asegurar que es un digno presidente del Parlament, se ha mostrado convencido de que ejercerá el cargo "con nobleza y valentía, protegiendo las instituciones y el país".





Moltes felicitats @rogertorrent11 Ets un digne president del @parlament_cat Estic convençut que exerciràs el càrrec amb noblesa i valentia, protegint les institucions i el país. pic.twitter.com/XsVGDyGaVo — Carles Puigdemont ?? (@KRLS) 17 de enero de 2018

Xavier Domènech

Inés Arrimadas

El líder de CatECP en el Parlament, Xavier Domènech, ha aplaudido el contenido social del discurso de Roger Torrent al asumir la Presidencia de la Cámara, y le ha pedido actuar para todos los diputados."Lo importante en esta legislatura respecto a la Mesa es que actúe para el conjunto de Parlament.. Entendemos que no ha pasado en la anterior legislatura", y ha advertido de que actuando para una parte no se representa a Catalunya y se acaba frustrando a la parte a la cual se quiere beneficiar.También ha destacado que el discurso del nuevo presidente haya hablado de "recuperar y mantener" las instituciones, y le ha exigido que no quede en meras palabras, sino que lo lleve a cabo.Los comuns se han abstenido en la votación, aunque sus ocho votos no han sido determinantes para cambiar a Torrent por el candidato de Cs,porque ha habido un voto en blanco más de autoría desconocida.Domènech ha recordado que habían avisado de que no respaldarían a Torrent porque los independentistas no habían explicado sus intenciones, y tampoco a Espejo-Saavedra porque no sumaban, lo que les ha valido la criticas de Cs, que les acusaban de estar del lado del independentismo.Él ha replicado irónicamente: "Desde la muerte de Kennedy se nos decía que éramos culpables de todo lo que pasaba en el universo, y se ha constatado la frustración y que la apuesta de Cs no sumaba".La líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, ha dicho no tener esperanzas de que el nuevo presidente del Parlament,(ERC), vaya a ejercer su cargo para todos los diputados por igual ni vaya a cumplir con las leyes y con el reglamento de la Cámara.con Forcadell", ha dicho sobre la anterior presidenta del Parlament, y ha reclamado que el Parlament se centre en la agenda social.Se ha referido a las palabras del presidente de la Mesa de Edad, Ernest Maragall, y a la elección de Torrent, para concluir que "la nueva legislatura comienza de la misma manera que terminó la anterior: con un mitin de ERC y un presidente independentista".Y ha anunciado que han registrado una petición de reconsideración a la Mesa del Parlament sobre el, que el propio Maragall ha aceptado antes de la votación.Ha recordado que su partido consiguió ganar las elecciones en votos y escaños, y ha reprochado a CatECP que no les haya apoyado para investir a su candidato José María Espejo-Saavedra --la candidatura de Torrent se ha impuesto con 65 votos, la de Cs ha obtenido 56 y se han emitido 9 votos en blanco: ocho de los comuns y uno sin autoría conocida--.El apoyo de los comuns a Espejo-Saavedra no hubiera bastado para investirlo, precisamente por ese voto en blanco de autor desconocido, pero Arrimadas le ha restado importancia porque CatECP ya anunció que no les respaldarían, y ha dicho: ". Ni con la ayuda de Podemos los independentistas se van a salir con la suya".