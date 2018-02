Pablo Iglesias y Adriana Lastra defienden del uso el término "portavoza"

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, se ha unido a través de su cuenta de Twitter a la defensa del uso del término 'portavozas', que hacen la dirigente de la formación morada Irene Montero y la portavoz adjunta del PSOE, Adriana Lastra. A su juicio, el lenguaje debe "mejorar y cambiar" para ser más inclusivo.



"Hacer una sociedad mejor y más justa para las mujeres implica también mejorar y cambiar el lenguaje para hacerlo inclusivo #portavoza", es el comentario publicado por el secretario general de los morados en su cuenta personal de la red social y que ha recogido Europa Press.



Dice la RAE a proposito de la palabra "fácil":



"Dicho especialmente de una mujer: Que se presta sin problemas a mantener relaciones sexuales"



Hacer una sociedad mejor y más justa para las mujeres implica también mejorar y cambiar el lenguaje para hacerlo inclusivo #portavoza — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 8 de febrero de 2018

.@JuanraLucas, no sé si lo dice la RAE pero creo que es bueno hablarnos con respeto.

Entre hablar como dice la RAE o intentando que el lenguaje incluya a las mujeres, aunque a veces suene raro o cansado, elijo lo segundo. La RAE marca hoy criterios tan vergonzosos como este???? pic.twitter.com/AkLoOnbtHI — Irene Montero (@Irene_Montero_) 8 de febrero de 2018

Lastra "aplaude" decir "portavozas"

El PP critica la "profunda incultura"

Además, ha usado el mismo argumento que Montero para defenderse de las críticas de la RAE por usar este término. "Dice la RAE a propósito de la palabra 'fácil': Dicho especialmente de una mujer: Que se presta sin problemas a mantener relaciones sexuales", ha recordado Iglesias.La portavoz de Podemos en el Congreso ha señalado este jueves que la RAE no era el mejor ejemplo para hablar de igualdad con acepciones como la que ha publicado Iglesias. "", ha declarado en rueda de prensa en la Cámara Baja."Es una institución compuesta principalmente por hombres y que cuando se quiso incluir a mujeres, desde principios de siglo, se decía que no es sitio para mujeres porque los que entienden de letras son los hombres", ha declarado Montero, antes de señalar que, "aunque suena extraño" utilizar términos como el de 'portavoza', se debe hacer "un esfuerzo por desdoblar el lenguaje o usar términos de forma inclusiva" para visibilizar a la mujer.Por su parte,y ha apuntado que no le parece mal "igual que no me pareció mal la expresión 'miembros y miembras'" usada en 2008 por la entonces ministra socialista de Igualdad, Bibiana Aído.", ha insistido la diputada socialista, tras ser preguntada por este tema en rueda de prensa en el Congreso, después de que, tanto el ministro de Educación, Cultura y Deporte,Sobre este tema también se ha referido la propia portavoz del PSOE, Margarita Robles, quien ha señalado que a su formación lo que le preocupa esde la nación."Ayer, Rajoy , ante un tema tan importante como es la brecha salarial volvió con sus desprecios a decir que le importa muy poco" este tema, ha declarado Robles, en referencia a la pregunta que ella misma formuló al presidente del Gobierno en el Pleno del Congreso.Además, ha señalado que, el hecho de que el Ejecutivo haya propuesto al Ministro de Economía,, para la vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE), esde este país y por la lucha por la igualdad". En este sentido, ha defendido que el PSOE va a esta el primero en la lucha por la igualdad y que, en esta materia no van a aceptar vetos "por parte del Gobierno ni de nadie".El portavoz de Cultura del PP y doctor en Filología Latina, Emilio del Río, sin embargo, considera quy ha avisado a quienes lo utilizan de que "cargándose el lenguaje" no se "avanza más ni se defiende más la igualdad" entre hombres y mujeres.Del Río ha terciado sí en la polémica desatada después del uso del término por parte deque este jueves ha recibido el respaldo de Pablo Iglesias y de la vicesecretaria general del PSOE,El diputado, doctor en Filología Latina, ha señalado que lo que revela el uso de 'portavoza'ya que en español ya hay un término en femenino que, según ha explicado Del Río es "la portavoz" ya que la palabra voz, tanto en castellano como en latín, es femenina. "A estas alturas, parece que hay que volver a explicarles a algunos, que además han pasado por la universidad, la diferencia entre sexo y género", ha apuntado ante los medios.cargándose el lenguaje y no se es más defensor de la igualdad real entre mujeres y hombres inventándose estas palabras", ha insistido el 'popular', que ha acusado a los miembros del partido morado de "una profunda incultura" y de ser "un mal ejemplo para los millones de jóvenes que están estudiando español".