Ruth Ortiz arremete contra el PP por "politizar" la manifestación en Huelva a favor de la prisión permanente

Ruth Ortiz, la madre de los niños Ruth y José, asesinados por su padre en 2011, ha arremetido contra la politización de las manifestaciones para que no se derogue la prisión permanente revisable y, en concreto, contra los políticos del PP. Ortiz se ha referido a la concentración que hubo el pasado domingo en Huelva, donde ella reside: "No era un acto para que los políticos del PP se aprovecharan de nuestras víctimas para politizar una plataforma que es apolítica".

La onubense no oculta su indignación: "He visto la foto de políticos del PP delante de la pancarta donde, entre otros, estaban las fotos de mis hijos. Señores y señoras del PP: de mis hijos no se aprovecha nadie, a mis hijos no los utiliza nadie para politizar nada; el que quiera o la que quiera, que lo haga con su hijo o hija, pero con los míos no".

En su opinión es "indignante, patético e irresponsable" que los políticos usen las movilizaciones ciudadanas para sus intereses y ha pedido a estos que si acuden a concentraciones "apolíticas" se queden entre la gente como uno más: "Ya tenemos bastante las víctimas para que encima nos utilicen los políticos; bastante olvidadas y abandonadas nos dejan como para tener que aguantar escenas como la de ayer (en alusión a la concentración de Huelva del domingo)".

Ortiz es uno de los rostros más conocidos de la plataforma (de la que forman parte otros padres también tristemente mediáticos como el de Diana Quer o la niña Mari Luz) que en los últimos días se ha movilizado para que el Congreso frene la derogación de la prisión permanente revisable. "Si se deroga y tampoco hay el cumplimiento íntegro de las penas, ¿qué justicia es esa para nuestros hijos e hijas asesinados?", advierte la madre de Ruth y José, cuyo exmarido y asesino de sus hijos, José Bretón, fue condenado a 40 años de cárcel (20 por cada niño), si bien en 2015 se le rebajó la pena a 25 en aplicación de lo dispuesto en el Código Penal en el artículo 76.