¿Qué posibilidades hay de que Urdangarin vaya a la cárcel?

La cuenta atrás ha comenzado. Iñaki Urdangarin se sentará este miércoles ante el Tribunal Supremo para que se revisen los recursos presentados en el 'caso Nóos' por los que el marido de la Infanta pedía su absolución ya que él solo ejercía "el papel de mediador sin conocimientos de Derecho Administrativo", pero no será este día cuando se conozca su condena definitiva.

Urdangarin tendrá que esperar entre uno y tres meses para saber su condena, y si entra en la cárcel o no. Así, en esta ocasión se llevará a cabo la vista pública de los recursos que presentaron tanto el ex duque de Palma como su exsocio, Diego Torres, contra la sentencia del 'caso Nóos' en la que se le condenó a seis años y tres meses de cárcel. Una vez se tenga sentencia firme, deberá encaminarse directo a prisión. Siempre y cuando no se reduzca esa pena.

"En esta vista no se sentenciará nada. Si le confirman la sentencia o le siguen condenando por algún delito iría a la cárcel. Si le bajan los delitos y la pena es menor de dos años no entrará en la cárcel, si no que tendrá que cumplir una serie de condiciones. Pero esto se sabrá dentro de un mes como mínimo", explica Joan Josep Queralt, catedrático de Derecho Penal en Barcelona.

Además, todo depende de los detalles de estos recursos presentados. También será en esta vista donde se decidirá si se aumenta la pena del yerno del Rey Emérito. "El fiscal recurrió, pero con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no se le puede aumentar la pena en casación. Ahora hay muchísimas restricciones, sería muy difícil", dice Queralt.

Según el catedrático, en el caso de que se ratifique la condena que se pedía de más de seis años no podrá hacer nada por evitar la cárcel. "Si se mantienen los años que le pusieron o le quitan algún delito pero siguen sobrepasando los dos años irá a la cárcel sí o sí", asevera. Con una condena de más de cinco años, el yerno del Rey además de ir a la cárcel tendrá que cumplir, como mínimo, dos terceras partes de la misma, o lo que es lo mismo, algo más de cuatro años.

Entre todas las especulaciones, hasta ahora, la que más toma fuerza es que Urdangarin terminará ingresando en la cárcel. Después de cómo ha ido todo el proceso, desde que en 2011 se conociera la trama fiscal, hace presagiar que el final no será muy feliz para él pese a haber retrasado todo presentando todos los recursos judiciales posibles. Aunque aun habrá que esperar un tiempo para saber el desenlace.