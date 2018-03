Turull evita hablar de independencia y pide diálogo "de gobierno a gobierno"

El candidato a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Jordi Turull (JxCat), ha pedido este jueves diálogo de "gobierno a gobierno" al presidente del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, y ha exigido que se escuche a la ciudadanía que reclama la independencia de Cataluña.

"¿Por qué ahora no se puede hablar?", ha preguntado en su discurso en la sesión de investidura -que no prosperará este jueves tras el anuncio de la abstención de la CUP-, y Turull también ha destacado el compromiso del pueblo de Cataluña con el entendimiento que él quiere representar si es presidente.

Turull ha asegurado que si asume el cargo volverá a ofrecer sentarse en una mesa con el Gobierno central, aunque la gente diga "que es como golpearse contra un muro", y ha advertido de que no sería democrático no escuchar lo que los catalanes manifestaron en las elecciones catalanas.

"Diálogo, diálogo, diálogo, que no quiere decir debilidad ni renuncia", y ha lamentado que no se pueda llevar a cabo ahora, mientras que sí se pudo dialogar entre el primer presidente del Gobierno democrático de la Transición, Adolfo Suárez, y el presidente de la Generalitat.

Por eso, tras la intervención del autogobierno a través de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, Turull se ha preguntado por qué el Ejecutivo central rechaza abrir el diálogo con representantes públicos que defienden el independentismo.

"¿Por qué un presidente investido por esta cámara no puede hablar con el presidente Mariano Rajoy?", ha preguntado tras recordar que las formaciones independentistas ganaron la mayoría parlamentaria en los últimos comicios.

Turull ha añadido que se han repetido intentos de acercamiento que no han fructificado porque el Gobierno central entiende que no se puede negociar lo que no cabe en la Constitución, mientras desde Cataluña se exige que escuchar "el clamor" popular de los últimos años.

"Diálogo, negociación y acuerdo, pero para dialogar hay que escuchar y hasta ahora no han querido. Ofrecemos solemnemente voluntad de diálogo al Estado", ha incidido Turull, que ha asegurado que Cataluña será un lugar de ciudadanos libres, conscientes de sus derechos y deberes y capaz de defenderlos.

El candidato ha avisado de que el diálogo es parte de la democracia y ha dicho: "Solo se avanza mirando hacia adelante. Estamos a punto para el diálogo aceptando el mandato democrático del 21 de diciembre. No hay alternativa democrática a la democracia misma. La alternativa a la democracia es la tiranía".

Sabrià (ERC) insta a no perder "ni un segundo" para formar Govern y acabar con el 155



El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha instado este jueves a los diputados independentistas a votar a favor de la investidura de Jordi Turull como presidente de la Generalitat para no perder "ni un segundo" en constituir un Govern que permita acabar con la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Sabriá a Ciudadanos: "Sólo nos ha faltado escucharles hablar de Matrix". Agencia Atlas

"Hoy tenemos que poner la primera piedra para desterrar el nuevo Decreto de Nueva Planta, y no deberíamos perder ni un segundo", ha defendido.

"Los republicanos necesitamos tener un Govern. No podemos ir hacia atrás, pero tampoco podemos renunciar a ir hacia adelante, y no podemos poner en riesgo la inmensa victoria del 1-O y la reválida del 21D", según él.

Ha afirmado que ERC dará su apoyo a Turull, un apoyo que ha asegurado que es "sincero" y también acompañado de exigencia, y ha subrayado la necesidad de trabajar todos juntos para acabar con la intervención del Estado.

"Ni queremos ni podemos volver a quedar prisioneros de las trampas judiciales. No queremos volver a entrar en un bucle electoral", ha asegurado.

Sabrià ha defendido que "la de hoy puede ser una investidura efectiva", y ha insistido en que el solo hecho de celebrar un pleno de investidura es una victoria.



Recuperar las instituciones



"Hoy, pase lo que pase, quien gana es la política y la democracia. Hoy votaremos una candidatura, y el Parlament volverá a ejercer su soberanía y volverá a poner en práctica de nuevo sus funciones", y ha subrayado la situación excepcional por la ausencia de los políticos en prisión y en el extranjero.

"Tenemos que dar un paso más hacia la recuperación de nuestras instituciones, después de haber recuperado ya por suerte esta cámara. Tenemos que iniciar un periodo que debe ser fructifero y encaminarse hacia la construcción republicana", ha añadido.

"Hemos ganado con las reglas del juego democrático y exigimos al Estado que respete los resultados", ha reiterado, y ha citado a Miguel de Unamuno para asegurar que la razón siempre se acaba imponiendo a la fuerza bruta.

Sabrià también ha hecho una referencia a la voluntad de diálogo: "Somos un solo pueblo que busca el diálogo", y ha señalado que seguirán trabajando para hablar y escuchar a todo el mundo.