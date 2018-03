Marta Rovira también se fuga de España para escapar de la acción de la Justicia

Marta Rovira, secretaria general de ERC, ha anunciado en una carta que emprende "el camino del exilio" para escapar de la acción de la Justicia española. Rovira estaba citada hoy en el Tribunal Supremo para ser procesada por el referéndum del 1 de octubre.

Rovira es la séptima líder soberanista que emprende rumbo al extranjero: actualmente están residiendo en Bélgica los exmiembros del Govern cesado Carles Puigdemont, Lluís Puig, Toni Comín y Mertixell Serret; en Reino Unido la exconsellera Clara Ponsatí y en Suiza la exdiputada Anna Gabriel.

"Hoy emprendo un camino duro, un camino que, desgraciadamente, tantos otros que nos preceden han tenido que coger. El camino del exilio", indica la misiva. "No puedo ocultar la profunda tristeza que siento de alejarme de tanta gente que quiero -y que quiero mucho-", añade.

Rovira recuerda "tantas luchas compartidas durante tantos años con personas que los mueve un único objetivo: cambiar la sociedad donde viven. Hacerla más justa. Personas dignas. Dejar de ver los paisajes que me rodean desde la infancia, de pasear por las ciudades donde he vivido".

La diputada catalana admite que "el exilio será un camino duro" pero justifica que "cada día, cada hora sentía mi libertad limitada por amenazas judiciales arbitrarias. No me sentía libre. No me reconocía. Estas últimas semanas he vivido dentro de una prisión interna".

Considera que la huida "es la única forma que tengo de recuperar mi voz política. Es la única forma que tengo de levantarme en contra del Gobierno del PP, que persigue a todo el que está a favor de votar, y que castiga a cualquiera que intenta cambiar lo establecido".

La dirigente de ERC también pide a sus militantes que no caigan en el rencor, que el escenario político y judicial actual "antidemocrático y profundamente injusto no tiene que dar paso al resentimiento" contra nada ni contra nadie.

"Solo desde el respeto y desde el amor hacia todos los ciudadanos y todas las opiniones construiremos cambios radicales y profundos. Solo desde el trabajo conjunto conseguiremos una República para todos", concluye Rovira.

También recuerda que el líder del partido, Oriol Junqueras, estando ya en la cárcel ha reclamado siempre a la militancia que se mantenga fuerte y unida, y que los valores que predominen sean el coraje y la perseverancia, no la rabia ni el resentimiento.

"¡Viva una República catalana para todo el mundo!", concluye Rovira, que no desvela a que país extranjero ha decidido partir.

No tenía el pasaporte retirado



La 'número dos' de ERC no tenía retirado el pasaporte ni prohibición de salir del territorio nacional en las medidas cautelares que le impuso el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, cuando la ya exdiputada acudió a declarar el pasado 19 de febrero.

Tras comparecer como investigada en la causa contra el proceso independentista en Cataluña, el magistrado instructor ordenó libertad bajo fianza de 60.000 euros y comparecencias quincenales en el juzgado.

Precisamente este jueves por la noche al finalizar la primera votación del debate de investidura, Rovira y sus dos compañeras de grupo parlamentario y también citadas este viernes por el Supremo, Carme Forcadell y Dolors Bassa, anunciaron que dejaban el escaño.