Arrimadas pide "convivencia" tras acusar al soberanismo de negarle el saludo

La líder de Cs en el Parlament, Inés Arrimadas, ha urgido este sábado al independentismo a asumir que su proyecto político es irrealizable y fractura a la sociedad: "Basta ya de proceso. Han fracasado. Volvamos al 'seny', la normalidad, la convivencia y la legalidad".



Lo ha dicho en su turno de palabra en el pleno del Parlament, donde ha argumentado que el principal error del soberanismo fue pensar que se enfrentaba al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuando en realidad es enfrentaba a "una democracia del siglo XXI y de la Unión Europea".



Ante la indignación de los partidos independentistas por el encarcelamiento de sus líderes, les ha advertido de que hay muchos catalanes con "indignación, vergüenza, miedo y preocupación" pero no por las decisiones del Tribunal Supremo, sino por el proceso soberanista, que, a su juicio, no ha traído consigo ningún beneficio.



También ha replicado a los independentistas que, antes de llegar las resoluciones de cárcel, fueron advertidos por los letrados del Parlament, el Consell de Garanties Estatutàries, los mismos tribunales y la oposición de la Cámara pero no hicieron caso: "Han tenido más avisos que ningún otro ciudadano de que se estaban saltando las leyes".



Ha acusado a los partidos soberanistas de negarles el saludo en los pasillos del Parlament: "Espero que la convivencia llegue al Parlament para poderla hacerla llegar luego a la sociedad". "¿A qué esperamos para volver a saludarnos por los pasillos, saludar, solo saludar?", ha señalado.





.@InesArrimadas "Espero que la convivencia llegue pronto al #Parlament para enviar un mensaje de sosiego y tranquilidad a los ciudadanos que nos miran con preocupación. Muchas personas se plantean si van a tener que cambiar sus vidas por lo que ustedes han generado" pic.twitter.com/Yu7Rr6WHvG — Ciutadans (@CiutadansCs) 24 de marzo de 2018

Arrimadas: "Espero que la convivencia llegue pronto". Vídeo: Twitter/Cs

Además, ha acusado al presidente de la Cámara, Roger Torrent, de aprovechar el pleno para dar mítines de ERC, cuando debería ofrecer una posición más institucional, ha concluido.