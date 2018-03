Roger Torrent plantea un "frente común" para combatir a un "Estado totalitario"

El presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, ha realizado una declaración institucional en la que ha propuesto crear un "frente común" para defender la democracia y los derechos civiles y políticos en Cataluña.



Torrent ha acusado a las instituciones españolas de actuar como un "Estado totalitario" por los encarcelamientos de los exconsejeros de Carles Puigdemont, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y 'los jordis'.





"Ya basta"



"Con la cabeza bien alta"

Advertencias del Gobierno

Lo ha hecho durante la lectura de una 'Declaración en defensa de los principios democráticos y los derechos civiles y políticos' tras el pleno de investidura de Jordi Turull, suspendido antes del momento de la votación precisamente por el encarcelamiento del candidato.La lectura se ha producido en el Auditorio del Parlament una vez finalizado el pleno, y la sala la han llenado, además de familiares y allegados de los soberanistas encausados, y de representantes institucionales y de la sociedad civil.Torrent ha querido dirigirse a los catalanes antede los últimos meses, agravada por el encarcelamiento el viernes de cinco políticos soberanistas más.Considera estos encarcelamientos "un, y que, en consecuencia, nadie puede quedar indiferente", teniendo en cuenta la cantidad de políticos que están presos o en el exilio, ha señalado."Nos hallamos en unsin precedentes" en que se ha visto cómo se perseguía policialmente un referéndum y se reprimía a quienes intentaban votar, y cómo se han vulnerado los derechos fundamentales y se han criminalizado las ideas.Ante esta situación, ve urgente "formar un frente unitario en defensa de la democracia y los derechos fundamentales,".Y ha detallado que ese frente común debería ser una "alianza de todos los demócratas para exigir y, teniendo en cuenta que su encarcelamiento es propio de un régimen autoritario y no de un país democrático, según él."No les quiero proponer retórica; les propongo dignidad. No les pido lamentos; les pido respuestas" ante una situación en que no se está respetando la separación de poderes y en la que se está atacando la democracia, ha advertido.Torrent ha dicho que "ya basta" de tanta represión y ha citado a todos los encarcelados o en el extranjero, para asegurarles que luchará hasta el final para lograr su regreso a Cataluña."Nos comprometemos solemnemente a no descansar hasta que estéis en casa." y hasta que finalice toda esta injusticia y persecución ideológica, ha añadido.También ha asegurado que no es una lucha de banderas, sino de valores universales: "Por eso emplazo a los demócratas de España, Europa y el mundo a apoyarnos y a ser solidarios con nosotros como nosotros lo hemos sido tantas veces".Y ha instado a que la respuesta al Estado sea, y a poner la política en el centro de todas las acciones para obtener un futuro de esperanza y libertad."Que todo el mundo esté seguro de que este país siempre seguirá adelante, digno y con la cabeza bien alta [...]. Si actuamos conjuntamente", ha añadido.Y ha finalizado su discurso pidiendo que todos los demócratas se conjuren y clamando:Antes de esta declaración, Torrent decidió suspender la sesión de investidura, pero permitió un pleno simbólico en el que concedió una cada grupo parlamentario.A petición del PSC, Torrent reunió a los presidentes de los grupos parlamentarios antes del pleno y les comunicó que la sesión se llevaría acabo de forma ordinaria,El Gobierno había advertido al presidente del Parlament de que tomaríasi no suspendía el. Fuentes del Ejecutivo señalaron que "está obligado a atender las peticiones del PP y de otros grupos" de suspenderlo.El Ejecutivo apuntaba que la, Jordi Turull, "hace imposible que se celebre un pleno con garantías".Recordaba además que ya existe doctrina al respecto del