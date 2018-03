Escocia pide a Clara Ponsatí que se entregue

El cerco policial contra los políticos catalanes se sigue cerrando. La policía de Escocia ha pedido a la exconsellera Clara Ponsatí que se entregue. Ponsatí dejó Bruselas para trasladarse a este país, donde da clases en la Universidad de Saint Andrews.



"Podemos confirmar que tenemos una orden de arresto europea contra Clara Ponsatí. Hemos realizado varias averiguaciones para tratar de localizarla y ahora su abogado ha contactado con ella, quien está haciendo gestiones para que la Sra. Ponsatí se entregue a la policía", escribió en Twitter la policía escocesa.







We can confirm that we are in possession of a European arrest warrant for Clara Ponsati. We have made a number of enquiries to try to trace her and have now been contacted by her solicitor, who is making arrangements for Ms Ponsati to hand herself into police.