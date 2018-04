La Universidad Rey Juan Carlos investiga también el máster de Pablo Casado

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) está revisando también el máster de Derecho Autonómico y Local que cursó Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del PP, en el marco de la investigación interna abierta como consecuencia del polémico máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, según publica El País citando fuentes universitarias.



El posgrado de Casado es similar al de Cifuentes, y lo cursó con anterioridad, en 2008 y 2009. El dirigente popular ha reconocido al citado diario que no recuerda si fue a clase ni si hizo los exámenes.



En cualquier caso, aclara que se trataba de un plan de preparación del doctorado anterior a la puesta en marcha del plan Bolonia y que no exigía esos requisitos.



Sin embargo, aunque la categoría del curso era distinta, las citadas fuentes han señalado que ello no exime de la obligación de ir a clase ni de realizar los correspondientes exámenes y el trabajo final.



Un profesor de ese máster ha señalado a El País que Pablo Casado no figuraba en la lista de alumnos de su asignatura.





Respuesta de Casado en Twitter

Desmiento tajantemente la noticia de @elpais_espana. Tengo toda la documentación que avala mi Master en Derecho Autonómico y Local en la @urjc en 2008 en base al plan de estudios antiguo del RD2005 de adaptación de cursos de doctorado al Plan Bolonia. Esta es mi intranet hoy ???? pic.twitter.com/hpFOkCVxk8 — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 9 de abril de 2018

La URJC "hace muy bien" en investigar

Pablo Casado ha salido al paso de estas informaciones en Twitter. "de El País", ha asegurado en un tuit, aportando unen la URJC."Tengo toda la documentación que avala mi Master en Derecho Autonómico y Local en la Universidad en 2008 en base al plan de estudios antiguo del RD2005 de adaptación de cursos de doctorado al Plan Bolonia", ha escrito.Cuando cursó el master, el ahora responsable de comunicación del PP era diputado de la Asamblea de Madrid yen Madrid. En la Asamblea ejercía además como portavoz en la Comisión de Justicia y Administraciones Públicas y portavoz adjunto de la Comisión de Presupuestos y Hacienda.El vicesecretario de Comunicación ha subrayado que le será "fácil" demostrar que obtuvo su máster y ha defendido que este centro universitario "hace muy bien" en abrir una investigación.En declaraciones a la Cadena Cope, recogidas por Europa Press, ha defendido el "prestigio" de la URJC y ha respaldado las medidas adoptadas por el rector, Javier Ramos, de abrir una información reservada para aclarar lo ocurrido con el máster que cursó la presidenta de la Comunidad de Madrid."El rector hace muy bien en intentar, sobre todo por esos alumnos que están haciendo un esfuerzo económico para cursar una carrera o un máster", ha subrayado el dirigente popular, que ha negado haber recibido ningún tipo de trato de favor.El vicesecretario del PP ha aclarado que eligió la URJC "porque estaba muy cerca" de su casa y es un centro "excelente".Casado ha reiterado que no tiene nada que ocultar y se ha mostrado dispuesto a enseñar su Trabajo de Fin de Máster (TFM) a la prensa, aunque no es partidario de hacerlo público. "No tengo problema en hacer público el contenido del máster. Prefiero hacer un 'briefing', que se pasen diez horas leyéndolo, porque así de entraday te estén analizando a la luz de la vela el pie de página", ha subrayado.Finalmente, ha recordado quecontra él -"yo no he visto ningún pantallazo, ninguna prueba" que ponga su honorabilidad "en riesgo", ha indicado- y ha trasladado su respeto por el trabajo de los medios de comunicación y el Rectorado de la Universidad."Este caso toca tu vida privada yy la política es una actividad vocacional pero temporal", ha lamentado Casado.