Ignacio González niega "presiones" del PP para firmar adjudicaciones en Madrid

El expresidente madrileño Ignacio González ha negado cualquier tipo de "presión" o "intervención" de la dirección del PP ni de su extesorero Álvaro Lapuerta para que se otorgaran adjudicaciones de la Comunidad de Madrid, aunque sí ha reconocido que éste último se interesaba por estos asuntos.

En su declaración ante la comisión de investigación del Congreso por la supuesta financiación irregular del PP, González, imputado en el caso Lezo, ha comenzado diciendo que no ha "participado nunca en una organización criminal" ni ha "dirigido absolutamente nada".

"No he hecho ninguna práctica con el ánimo de perjudicar al Canal de Isabel II ni a la Comunidad de Madrid", ha añadido el expresidente regional, que fue detenido por el caso Lezo en abril de 2017 y permaneció en prisión hasta el 8 de noviembre, cuando pagó la fianza de 400.000 euros que el juez impuso el día anterior.

González ha asegurado que "nadie ha podido acreditar que haya recibido dinero", que tenga sociedades en el extranjero ni "nada" de lo que se le está acusando desde hace tres años.



Ignacio González niega haber participado en ninguna organización criminal. Video: Agencia ATLAS

Respecto a Lapuerta, ha indicado que le sorprendió su "interés", que se producía "permanentemente o con una cierta asiduidad", por conocer asuntos que eran de gestión ordinaria de la Comunidad, como "contrataciones" o "desarrollos urbanísticos", pero ha puntualizado que no ejerció presiones más allá de ese interés.

También se ha referido a la conversación pinchada en el caso Lezo con el exministro Eduardo Zaplana en la que hablaron de un supuesto chantaje a Mariano Rajoy con una grabación en la que el expresidente de la constructora Degremont Rafael Palencia reconocía el pago de comisiones al PP.

Ante el Congreso, González ha reiterado que esa charla era una "conversación de café" en la que simplemente trataban un asunto que conocieron por terceras personas.

El pasado febrero, el exconsejero Francisco Granados relató en la Audiencia Nacional que había una campaña electoral "paralela" para financiar gastos de Aguirre que dirigía Ignacio González junto con la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes.

Al respecto, González ha dicho hoy que él "nunca" ha participado en temas de financiación del partido y que, en todo caso, en el PP no había "ninguna estructura de financiación distinta de la que establece la ley".

El expresidente regional ha afirmado en todo caso que cuando en 2007 dirigió en Madrid la campaña a las elecciones autonómicas no llevó nada relacionado con la financiación, sino que se encargaba del "impulso político".

El único momento de tensión se ha producido en la intervención del diputado de ERC Gabriel Rufián, a quien el presidente de la comisión, Pedro Quevedo, le ha llamado la atención por plantear preguntas provocadoras que no tenían que ver con el objeto de la comisión y que no han conseguido irritar a González.

Rufián ha llegado a preguntarle si se considera un preso político, si sabe qué es la UDEF o qué opina de la detención de un miembro de los Comités de Defensa de la República (CDR).

"Mire señor Rufián, yo he tenido la delicadeza de responderle a una serie de preguntas que nada tienen que ver con el objeto de esta comisión, y no voy a entrar en valoraciones políticas", le ha dicho finalmente después de que el diputado le haya recordado que "no se apellida Borbón".

La comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP retoma este martes sus trabajos tras el paréntesis de Semana Santa con las comparecencias de los expresidentes de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre e Ignacio Gonzalez, que acudin a la Cámara apenas cinco días después de que su ex jefa de prensa Isabel Gallego admitiera pagos del Canal de Isabel II a la empresa EICO del informático Alejandro de Pedro (vinculado a la trama Púnica) a cambio de trabajos de reputación online de los dos expresidentes.